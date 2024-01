"Истинската любов наистина съществува!": Семейният живот на Бен Афлек и Дженифър Лопес

Д женифър Лопес процъфтява, а съпругът ѝ Бен Афлек не може да бъде по-горд.

Преди издаването на деветия албум на Лопес на 16 февруари, 54-годишната суперзвезда се наслаждава на семейния живот. Източник каза, че певицата също се наслаждава на творческата си свобода.

„Това беше идеалният момент да се съсредоточи върху нов албум. Тя обича да създава нова музика. Много е развълнувана от това“, казва още източникът и добавя:

„Бен се гордее с нея. Той е най-големият ѝ фен. Той обича колко трудолюбива и съсредоточена е тя.”

Inside Ben Affleck and Jennifer Lopez’s Family Life as She Prepares for New Album: ‘He’s Her Biggest Fan’ (Exclusive) https://t.co/XWz4iLZT8s — People (@people) January 23, 2024

Празниците дадоха възможност на двойката, която възроди връзката си през 2021 г. и сключи брак през юли 2022 г., да се наслади на качествено семейно време.

„Семейният им живот също е страхотен. Всичките им деца са приятели. Разбират се много добре.“, казва източникът.

В началото на януари Лопес пусна сингъла си „Can't Get Enough“, заедно с музикалния видеоклип "This is Me… Now". Тя каза, че харесва песента заради оптимистичното ѝ настроение и намигването към 51-годишния Афлек.

„Когато за първи път чухме тази песен, всички просто знаеха, че това е тази, с която ще стартира This Is Me…Now “, добави звездата.

„Има енергия, носи щастие и вие усещате всичко това.“

Когато Лопес се нуждае от съвет за визуализацията, тя търси съвет от Бен Афлек.

„Не че той някога наистина е правил видеоклипове или нещо подобно, но аз просто се доверявам на мнението и идеите му“, обясни тя.

„Никой не знае моята история повече от него. Наистина чувствам, че той ме разбира и подкрепя, очевидно.“

„Всички вие следихте моето пътуване и мисля, че ме видяхте“, каза Лопес на феновете по време на предаването на живо в YouTube.

"Това, което исках да кажа на всички с албума... е, че истинската любов наистина съществува."