Предбрачният договор на Тейлър Суифт и Травис вероятно ще включва ключова клауза

Н овосгодената двойка Тейлър Суифт и Травис Келси почти сигурно ще се защитят с желязно изготвен предбрачен договор, макар че „няма да е лесно“, коментират експерти пред Newsweek.

В петък изданието се е свързало по имейл с представители на Суифт и Келси за коментар.

Поп иконата и 35-годишният тайт енд на Kansas City Chiefs предизвикаха медиен фурор през изминалата седмица, когато обявиха годежа си в Instagram с поредица от снимки от романтичното предложение.

„Учителката ти по английски и учителят ти по физическо се женят“, написаха те под кадрите, добавяйки емоджи с фойерверки.

Публикацията вече има над 34,4 милиона гледания и бе посрещната с бурни реакции по целия свят – включително от бившия президент Доналд Тръмп и изпълнителния директор на Tesla, Илон Мъск.

Taylor Swift prenup would likely include key clause https://t.co/oTqo929Ssr — Newsweek Entertainment (@NewsweekCulture) August 30, 2025

Какво е състоянието на Тейлър Суифт?

Тейлър Суифт и Травис Келси са натрупали внушителни богатства, след като покориха върховете в своите сфери.

Изпълнителката на "Love Story" завърши рекордното си турне Eras Tour през декември и преди две седмици обяви 12-ия си студиен албум „Животът на една танцьорка“. Според Forbes, нетното ѝ състояние възлиза на 1,6 милиарда долара.

„По-голямата част от богатството на Суифт – около 850 милиона долара – идва от турнето и приходите, които тя акумулира за почти 20-годишната си кариера“, отбелязва списанието. Нейните активи включват музикалния ѝ каталог (закупен през май), впечатляващ имотен портфейл и частен самолет.

Какво е състоянието на Травис Келси?

По данни на Forbes, нетното състояние на Келси е приблизително 70 милиона долара.

Трикратният шампион на "Супербоул" стартира кариерата си в NFL с Chiefs през 2013 г. и оттогава не е сменял отбора. Извън футбола той е съ-водещ на подкаста New Heights заедно с брат си Джейсън Келси, както и водещ на шоуто Are You Smarter Than a Celebrity?. Роденият в Охайо спортист се е пробвал и в актьорството с участия в „Happy Gilmore 2“ на Адам Сандлър и „Grotesquerie“ на Райън Мърфи.

Will Taylor Swift get a pre-nup? Star has 'much to protect' in her $1.6billion fortune as she gets engaged to boyfriend Travis Kelce https://t.co/piHoVrFywd — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 26, 2025

Предбрачната защита

Докато Суифт и Келси се готвят за сватба, специалисти по семейно право подчертават, че предбрачният договор е абсолютно необходим.

Мерилин Бел, партньор и ръководител на екипа по семейно право в SA Law, коментира: „В бракове с толкова заможни хора предбрачният договор често се разглежда като стандартна и разумна стъпка. Той не само защитава активите, но и създава яснота и дългосрочна финансова стабилност.“

Тя допълва: „Предвид огромното богатство, интелектуалната собственост и авторските възнаграждения на Тейлър Суифт, подобен договор вероятно ще определя начина, по който се класифицират и защитават предбрачните активи, бъдещите приходи и бизнес интереси. Наследственото планиране също ще има ключова роля.“

Според нея ще е необходимо внимателно структуриране на тръстове, авторски права и компании, за да останат отделни и да се избегне смесване на интереси.

Адвокатът Саймън Роуботам от 4PB в Лондон е на същото мнение: „Колкото и неромантично да звучи, е немислимо Тейлър да не бъде посъветвана да защити финансите си чрез предбрачен договор. В случай на раздяла – и никога повече да не се съберат“, каза той, шеговито препращайки към една от песните на певицата.

Лиса Пейн, сътрудник в британската адвокатска кантора Wilsons Solicitors LLP, добавя: „Предбрачният договор ще документира богатството им и ще подчертае, че то е плод на собствени усилия, а не общо имущество при евентуален развод. Това е същината на предбрачния договор.“

Поверителността – ключов фактор

Всички експерти, с които Newsweek разговаря, са категорични, че Суифт и Келси вероятно ще включат клауза за поверителност.

„Положителното е, че такава клауза би запазила детайлите от договора в тайна. Дори и ако се разведат, условията няма да станат публични – макар че Тейлър винаги може да напише албум за раздялата!“, коментира Пейн.

Бел подчертава: „Двойката вероятно ще добави и споразумения за неразкриване на информация (NDA), за да избегне публични изтичания и да защити репутацията си.“

Роуботам посочва, че въпреки успешните кариери, между тях съществува „колосална разлика в доходите“, което прави подобна защита още по-важна.

Юлия Роджърс, основател на HelloPrenup, добавя: „С общо богатство от близо 2 милиарда долара, предбрачният договор не е просто детайл, той е централният въпрос. Вероятно ще включва и клаузи за социалните мрежи – забрана за публично унижаване един на друг.“

Insiders reveal EVERY juicy detail from Taylor Swift's blockbuster engagement to Travis Kelce... and the vital 11th-hour moment that could have wrecked it all before it began https://t.co/7tovqBSpQ4 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 26, 2025

Какво означава това за феновете и музиката?

Д-р Луси Бенет, преподавател в университета в Кардиф и експерт по популярна музика и фен култура, смята, че феновете на Суифт – „Суифтийчетата“ – ще се чудят как този етап от живота ѝ ще се отрази на творчеството ѝ.

„Предишният албум The Tortured Poets Department беше дълбоко белязан от теми за романтично разочарование. Сега, с взаимната любов с Травис, феновете възприемат историята ѝ като споделено преживяване. За мнозина това е кулминацията на дълго пътуване“, обяснява тя.

Някои фенове обаче се притесняват, че без „разбитото сърце“ като вдъхновение, музиката на Суифт може да изгуби част от емоционалната си сила.

Както подчертава Роджърс: „Предбрачният договор не е въпрос на любов или доверие, а на яснота и защита на изграденото. За Тейлър той означава съхраняване на империята, която гради от тийнейджърските си години.“

Или, както казва тя образно: „Предбрачните договори са като предпазните колани – не влизаш в колата с мисълта, че ще претърпиш катастрофа, но ако стане, трябва да си защитен.“