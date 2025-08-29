Тейлър Суифт върна на мода забравения диамант „Old Mine Cut“, какво трябва да знаете

Н а сцената на годежните пръстени има нов (и всъщност много стар) претендент. Благодарение на Травис Келси и Тейлър Суифт, древната шлифовка „Old Mine Cut“ получава втори живот и нова слава.

След като на 26 август новината за романтичния годеж на звездата от "Канзас Сити Чийфс" и поп иконата обиколи света, вероятно вече сте попадали на три любопитни думи: „old mine cut“ – или „стара минна шлифовка“.

Taylor Swift Brings Back the Forgotten ‘Old Mine Cut’ Diamond. Here’s What It Means https://t.co/5jcrMpFpwu — People (@people) August 28, 2025

Това определение е свързано с впечатляващия диамант, който Келси поднесе на Суифт, изработен в сътрудничество с дизайнера и основател на Artifex Fine Jewelry Киндред Любек. Заедно двамата създадоха романтичен – и одобрен от певицата – дизайн, в който централно място заема ослепителен „old mine cut“ диамант. В рамките само на едно денонощие този камък се превърна в най-коментирания бижутерски акцент онлайн.

Макар че щастливо сгодената двойка и Любек все още не са разкрили повече подробности, интересът е огромен, а новини и анализи за диаманта заливат интернет. Ето какво е важно да знаете за тази рядка шлифовка.

История и чар на „Old Mine Cut“

Най-голямото предимство на старите минни диаманти е богатата им история и характерният античен облик – нещо, което според експертите ги прави перфектен избор за Суифт.

Том Моузес, изпълнителен вицепрезидент и главен лабораторен директор в Гемологичния институт на Америка, обяснява пред PEOPLE, че тези камъни датират от XIX век, „когато всеки диамант е бил шлифован изцяло на ръка“.

Не е потвърдено от коя точно епоха произлиза диамантът на Суифт, но Моузес уточнява, че „оригиналните камъни от този период са изключително редки, тъй като с появата на нови технологии по-старите често са били прешлифовани или пренарязвани“. Добре запазените оригинали днес се смятат за истинско съкровище от колекционерите.

Марка за изящни бижута Vrai описва този стил като „исторически диамант“, популярен от началото на XVIII до края на XIX век, обхващащ грузинската и викторианската епоха във Великобритания.

Taylor Swift engagement ring sends interest for ‘old mine cut’ diamonds soaring as most searched sparkler this month https://t.co/JNzP9gMsmy pic.twitter.com/00pcCXMWPT — Page Six (@PageSix) August 28, 2025

Как да разпознаем шлифовката

Според Vrai „няма два еднакви old mine cut диаманта“, тъй като техниката на ръчно шлифоване е следвала естествената форма на камъка. Затова те често са леко асиметрични и уникални.

Обикновено камъните имат квадратна форма със заоблени ъгли и 58 фасети. Горната плоска част е по-малка, а долната – по-дълбока, което им придава характерен силует. Именно тази структура създава специфичния им блясък.

„Античните диаманти са изработвани така, че да улавят светлината на свещи“, казва Джилиан Сасоне, основателка на Marrow Fine.

Съвременна интерпретация на класиката

Нийл Дута, управляващ директор на Angelic Diamonds, отбелязва: „Този вдъхновен от антики стил е изключително актуален в момента, а изборът на жълто злато придава на пръстена топло, романтично усещане, което ѝ подхожда идеално.“

Освен естетическите качества, експертите посочват и друг плюс: устойчивостта. Пазарът на годежни пръстени все повече се ориентира към екологични решения, включително лабораторно създадени диаманти. Но именно античните камъни, които вече са в обращение от поколения, се смятат за най-устойчивата алтернатива.

Learn about the old mine cut diamond, the stone found on Taylor Swift’s engagement ring from Travis Kelce. https://t.co/Txgbqqc86y — Vogue Runway (@VogueRunway) August 27, 2025

Колко струва блясъкът на Суифт?

Все още няма потвърждение дали диамантът на Суифт идва от рядка партида или е новоизработен в стила „old mine cut“. Така или иначе, стойността варира значително според размера и каратите.

Известният експерт Джордж Халиф (познат като „Джордж Бижутера“) прогнозира цена между 3,5 и 5 милиона долара, базирана на предполагаемите 20 карата на камъка. От своя страна, сертифицираният гемолог Оливия Ландау от The Clear Cut оценява възможната стойност между 40 000 и 100 000 долара, в зависимост от характеристиките.

Едно обаче е сигурно – всички детайли, които Келси е вложил в пръстена за бъдещата си съпруга, го правят безценен в очите на Суифт.