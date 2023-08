Тед Качински: Философът терорист, борещ се за технологична свобода

Т еодор Качински, наричан Юнабомбър, извършва 17-годишна серия от нападения, като използва пощенски бомби, за да атакува учени, бизнесмени и други. Кампанията за бомбени атентати, при която загиват трима души, а 23-ма са ранени, започва в края на 70-те години и продължава до залавянето на Качински през 1996 г. след общонационално издирване, ръководено от Федералното бюро за разследване (ФБР). Залавянето му бележи края на най-дългото и скъпоструващо издирване на ФБР.

Качински, който от 1971 г. живее като отшелник в отдалечена хижа без електричество и течаща вода край Линкълн, Монтана, е известен като автор на манифест от 35 000 думи, озаглавен "Индустриалното общество и неговото бъдеще".

В него той твърди, че технологията е отдалечила хората от природата и ги е насочила към така наречените от него "сурогатни дейности" като популярните развлечения и спортове. Той призовава човешките същества да се върнат към това, което той описва като "дива природа". Според него това включва прекратяване на всички научни изследвания.

След като изпраща манифеста си до множество вестници и телевизионни станции под формата на няколко писма, той обеща да спре атаките си, ако той бъде публикуван изцяло в голям вестник. През септември 1995 г. "Ню Йорк Таймс" и "Уошингтън Поуст" публикуваха манифеста в неговата цялост.

Качински е арестуван седем месеца по-късно, през април 1996 г., почти година след последния му признат атентат. През 1998 г. той е осъден на четири доживотни присъди плюс 30 години. Качински е намерен мъртъв, според сведенията чрез самоубийство, в килията си на 10 юни 2023 г. Той е на 81 години.

Теодор Качински е роден в Чикаго през 1942 г. в работническо семейство от полски произход. Той е едно от двете деца, заедно с по-малкия си брат Дейвид, който по-късно се включва в ареста на по-големия си брат.

Хората, които са посещавали училище с Тед, отбелязват, че той е бил "самотник", който се е отличавал с отлични академични постижения.

След като завършва по-рано Evergreen Park Community High School (пропуска 11-и клас), Качински е приет в Харвардския университет с пълна стипендия на 16-годишна възраст. Докато учи в училището от Бръшляновата лига, Качински няма много приятели, но продължава да се справя изключително добре в академично отношение.

Именно по време на следването си в Харвард обаче Качински участва и в противоречиво проучване, ръководено от психолога Хенри Мъри.

В рамките на експеримента участниците били помолени да напишат есе за личните си философии. По-късно, докато били закачени към електроди за измерване на физиологичната им реакция, участниците в изследването били подложени на часове на обиди и лични нападки.

Есетата били използвани като основа за обидите.

Смята се, че Качински е участвал в този експеримент в продължение на повече от 200 часа, продължил три години, започвайки от 1959 г., и че в резултат на това е пострадало психическото и емоционалното му състояние.

Все пак той завършва Харвард, като през 1962 г. получава бакалавърска степен по математика. По-късно получава магистърска степен (1964 г.) и докторска степен (1967 г.) по същата дисциплина от Мичиганския университет.

