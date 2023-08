Дръзко отвличане и безследно изчезване – как „откраднаха“ Полет 305

Н а 24 ноември 1971 г. следобед към гишето на авиокомпания Northwest Orient Airlines в Портланд, Орегон, се приближава мъж, който се представя за Дан Купър. Той използвал пари в брой, за да си купи еднопосочен билет за полет № 305, пътуващ за Сиатъл, Вашингтон.

Така започва една от най-големите неразгадани мистерии в историята на ФБР – случаят с отвлечения полет от Портланд, Орегон, до Сиатъл, Вашингтон от Д.Б.Купър.

Купър бил тих мъж, който изглеждал в средата на 40-те си години, облечен в бизнес костюм с черна вратовръзка и бяла риза. Той си поръчал питие - бърбън и сода - докато полетът чакал да излети.

Малко след 15:00 ч. той подал на стюардесата бележка, в която посочил, че в куфарчето си има бомба и иска тя да седне с него.

Зашеметената стюардеса направила каквото ѝ било казано. Отваряйки евтино куфарче, Купър ѝ показал маса от жици и червени цветни пръчици и поискал да запише това, което ѝ казал.

The mystery of D.B. Cooper.



On the eve of Thanksgiving in 1971, a man using the alias Dan Cooper boarded Northwest Orient Airlines Flight 305 from Portland to Seattle. Dressed in a business suit and appearing as just another passenger, Cooper was anything but ordinary.… pic.twitter.com/BxjOFCScxs