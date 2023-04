Те лаят, крещят и отглеждат животни: Това е най-странното семейство в Америка

П оведението на едно от най-странните американски семейства в Западна Вирджиния изуми всички, след като режисьорът и продуцент Марк Лайта посещава мизерния им дом и разкрива начина им на живот.

Марк Лайта​ хвърля светлина върху семейство Уитакър, за което си спомня, че лаело по хората, общувало чрез грухтене и често бягало, когато някой се опитвал да ги заговори.

Лайта публикува кратък 12-минутен филм в канала си в YouTube Soft White Underbelly, за да разкаже за неразказани истории от цялата страна. Той описва срещите си и казва, че невръстното семейство е като от трилъра "Избавление" от 1972 г.

Видеото можете да гледате ТУК.

През април миналата година той отново посещава семейство Уитакър, с които се среща за първи път през 2004 г. и снима през 2020 г., и разказва за това в канала.

Семейството живее в село с 800 души на име Одд, на 75 мили южно от Чарлстън.

