НЛО и черни "призраци": Какво пише в отхвърления доклад на Киевската обсерватория

И ма ли връзка между войната в Украйна и извънземните? Дали нова висша цивилизация не се опитва да предотврати евентуална ядрена война, която би унищожила планетата? Конспиративните теории за войната на Путин в Украйна получиха нов тласък с публикуването на доклад, в който се споменава за наличието на НЛО в небето на Киев.

В доклада, публикуван наскоро от учени от Киевската астрономическа обсерватория (КАО), се описват "значителен брой обекти, чието естество не е ясно", включително няколко така наречени "призраци", които се появяват напълно черни в небето и изглежда, че преминават през атмосферата със скорост до 53 000 км/ч - около два пъти по-бързо от междуконтинентална балистична ракета.

Авторите на доклада описват тези обекти-фантоми като НЛО - предпочитаното от научната общност наименование за неидентифицирани летящи обекти - без да се опитват да изключат по-очевидни обяснения, като руски сателити, безпилотни апарати или ракети.

Какво казват други изследователи

Докладът за неидентифицирани летящи обекти (НЛО), прелитащи над небето на Украйна, беше официално отхвърлен от Националната академия на науките на Украйна (НАНУ), като официалните лица се позовават на "значителни грешки" в методите и резултатите от доклада.

"Обработката и интерпретацията на резултатите са извършени на неадекватно научно ниво и със значителни грешки при определянето на разстоянията до наблюдаваните обекти", пише група учени от НАНУ в изявление, разпространено до обществеността.

Черните дупки и извънземните: Каква е връзката между тях

Екипът добавя, че докладът "не отговаря на професионалните изисквания за публикуване на резултати от научни изследвания" и нареди името на НАНУ да бъде премахнато от документа, пише gadgetreport.ro.

Има ли нещо реално в разказите на очевидците?

В доклада си изследователите от Киевската астрономическа обсерватория анализират наблюденията на странни, бързо движещи се обекти, засечени от една от двете обсерватории близо до Киев.

Екипът определя разстоянието, размера и скоростта на тези обекти въз основа на количеството фонова светлина, която всеки от тях изглежда е блокирал, като стига до заключението, че много от мистериозните обекти са били с размерите на самолет, но са се движили през атмосферата със скоростта на космически кораб.

Въпреки това, анализирайки данните само от един телескоп, изследователите изглежда са предвидили неточно разстоянията и местоположението на тези обекти - и по този начин са оценили погрешно размерите и скоростта на обектите, казва Ави Льоб, астрофизик от Харвардския университет, който наскоро публикува критична статия за доклада.

