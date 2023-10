Тази страна е първата в света, която въвежда дигиталните паспорти

В ъв водеща в света пилотна схема на Финландската гранична охрана, пътниците на някои полети на Finnair вече могат бързо да преминават през граничен контрол, като регистрират дигитална версия на паспорта си.

No more queuing at the border: Finland tests digital passports in world first | Euronews https://t.co/ds4R5yM0jm pic.twitter.com/UPGjPmjV8Q — Leona Ungerer (@ungerlm) September 8, 2023

Други дестинации със сигурност ще последват обичащата иновации скандинавска нация.

10 Best Places to Visit in Singapore in Summer https://t.co/EpXMtztFnw pic.twitter.com/AKJQiz9CPx — Our Good Life (@tsteffes) June 29, 2023

Само миналата седмица летище Чанги в Сингапур обяви, че влизането в страната ще бъде без паспорти през 2024 г. Това е още една свобода при пътуване за сингапурци, които вече се радват на безвизов достъп и достъп при поискване до повече дестинации, отколкото гражданите на която и да е друга страна или град-държава. Ето защо сингапурските паспорти оглавяват списък за 2023 г. на „най-влиятелните“ в света.

Добре дошли в есента

Облечете се топло, напълнете куфара си с кратунки и вземете тиквеното си лате - есента е времето, когато готините деца обичат да пътуват.

Това е моментът, в който най-добрите европейски дестинации сервират меко настроение след лятната динамика и посетителите могат да избират между умерени плажни температури и уютни фестивали по време на жътва.

Пътищата стават неделима част от естествената красота на природата. Пътуването се превръща хармонично сближаване, а шофирането може да бъде истинско удоволствие - особено когато листата са изпъстрени с цветове. Ето шест живописни пътешествия, които да предприемете.

The loss of the Sycamore Gap tree at Hadrian’s wall is in itself a tragedy. But it also speaks to the way nature is so often treated.



There is a much wider message here - of the need to protect the natural world - which, after all, we are completely dependent on. pic.twitter.com/y8A1NYlyhJ — Trees for Streets (@TreesforStreets) September 29, 2023

Ако искате да се отправите към гората, за да се насладите на всички прекрасни цветове и нюанси се нуждаете от раница за пикник и водоустойчива бинокъл. Поседнете край останките от едно от най-обичаните дървета в Англия - явор, който повече от 200 години се извисяваше до Стената на Адриан, включена в списъка на ЮНЕСКО. За съжаление наскоро дървото беше отсечено при акт на вандализъм.

Did you know? Private islands in the Caribbean Sea are priced lower than an average home in most places in America! 🏡



Imagine owning your own private island in the crystal-clear waters🏝️ pic.twitter.com/2gOJqbVDje — Island{X}change | XRPL | $IXC (@IslandXchange) September 30, 2023

Октомври е по-слаб сезон на Карибите, което може да го направи подходящо място за всеки, който иска да усамоти сред прекрасни плажове. Там можете да избягате от света, да се гмуркате и да посетите над 20 плажа на тези 180 квадратни км.

Discover "The best country in the world for food" 5 of 20 best restaurants @spain @TravellerAU http://t.co/VDq3EIgDm8 pic.twitter.com/1ui5eGKFtp — Travel the Life - Javi y Nadia (@travel_thelife) July 29, 2015

Любителите на храната с вкус към изисканата кухня трябва да насочат вниманието си към Испания, в която се намират повече от 50 от най-добрите ресторанта в света - най-много отколкото всяка друга страна.

The day is here! The Raffles London at the OWO has opened! It’s the UK’s first Raffles with 85 unique private residences, nine exciting restaurants, three iconic bars, Guerlain’s first London Spa and active wellness by Pillar Wellbeing. (OWO is the Old War Office built on the… pic.twitter.com/AzPeVaiRcu — Tiffany Dowd (@LuxeTiffany) September 29, 2023

Но ако се вълнувате повече от броя на нишките, отколкото от хляба, опитайте Лондон, който току-що приветства два нови хотела. Историческият военен офис в Уайтхол, който някога е бил използван от Уинстън Чърчил, е превърнат в луксозния Raffles London. И азиатската верига Peninsula от висок клас най-накрая пристигна в столицата на Обединеното кралство, близо до Хайд Парк. Цените започват от впечатляващите 1600 долара на вечер.