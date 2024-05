Тази изгубена река би могла да обясни как са построени пирамидите в Египет

З наехте ли, че десетки древни египетски пирамиди са открити в незабележима ивица безплодна пустиня, далеч от бреговете на съвременната река Нил? Нови изследвания сочат, това е така, защото са били построени по протежение на склон на речната система, който оттогава е изгубен от времето.

Тази теория не само обяснява неясното местоположение на пирамидите, но може също така да хвърли малко светлина върху това как тези мистериозни структури са били построени преди повече от 4500 години.

This Lost River Could Explain How The Pyramids Were Builthttps://t.co/sWHccDY8hf