Възстановяват външната облицовка на пирамидата на Микерин в Гиза

Н ай-малката от трите пирамиди в Гиза - пирамидата на Микерин, ще бъде възстановена в оригиналния ѝ вид от египетско-японска археологическа експедиция, съобщи онлайн изданието “Иджиптшън стрийтс”.

Амбициозният проект, който се очаква да продължи три години, е ръководен от генералния секретар на Върховния съвет за антиките на Египет Мустафа Уазири и известния японски египтолог и президент на Международния университет Хигаши Нипон д-р Сакужи Йошимура.

Reminder that Cleopatra lived closer in time to today than to the construction of the pyramids.



Of the 7 Wonders of the Ancient World, the Great Pyramid is by far the oldest - yet the only one still standing.



So what happened to the others...? 🧵 pic.twitter.com/p6UyykCxsi