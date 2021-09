Необичайната легенда за най-древния робот

Д ревногръцката митология изобилства от разкази за невероятни приключения, смели герои и чудати създания.

Една от легендите, която от днешна гледна точка засяга някои изненадващо актуални теми, е тази за Талос – бронзов гигант, който бил натоварен със задачата да защитава остров Крит.

A Greek vase depicts the death of Talos "first robot",450 BCE. He was tricked and killed by Medea as she offered him eternal life as he was not aware of his mechanical nature. As he was dying single tear dropped out of his eye @HardcoreHistory #history #ArtificialIntelligence pic.twitter.com/UiYBDxD7vU — myrmekochoria (@myrmekochoria) December 25, 2019

На местния диалект talos е еквивалент на гръцкото helios – слънце. Показателен за важността на този мит е и фактът, че на Крит Зевс, който властва над всички олимпийски богове, бил почитан като Zeus Tallaios.

Митът за пазителя на Крит

Легендата гласи, че Талос бил създаден от ковача на боговете и покровителя на огъня Хефест по молба на царя на Крит – Минос, който искал да защити острова си от нашественици (според друг вариант на легендата, той бил подарен на дъщерята на финикийския цар Агенор Европа от самия Зевс).

Талос е описван като бронзов гигант, който всеки ден обхождал Крит по три пъти (според някои версии, той имал глава на бик). Нищо не убягвало от неговия взор и той убивал всеки, който дръзнел да приближи острова.

Гигантът с лекота хвърлял огромни камъни по приближаващите се кораби и ги потапял. А ако някой чужденец все пак успеел да достигне бреговете на Крит, Талос го изгарял жив или сам се нажежавал, притискайки в прегръдката си своята жертва.

As I love giant robots for #mythologymonday I thought I would talk about Talos the giant bronze man who was made by Hephaestus as a gift to Minos or Europa and protected the island of Crete by throwing rocks at the ships of unwanted visitors. pic.twitter.com/6yOKrvrITp — Archive of History (@Chronos_archive) February 8, 2021

Бронзовият гигант имал само една вена, която минавала от главата до петите му. Тя била изпълнена с кръвта на боговете, която поддържала Талос жив и му давала свръхчовешка сила.

Единственото му слабо място бил тънък пирон, разположен на единия му глезен, който предотвратявал изтичането на божествената кръв.

Съществуват няколко версии на преданието за неговата смърт. Според една от тях, той бил уцелен по глезена от аргонавта Пеант с лък, подарен му от Херкулес. Друга гласи, че когато аргонавтите достигнали Крит, жрицата Медея му изпратила магически сън. В резултат Талос се спънал на остър камък и божествената кръв изтекла от глезена му.

Третата версия обаче несъмнено е най-любопитна.

Според нея, Медея използвала своята хитрост и отишла при Талос, предлагайки му следната сделка: тя да го направи безсмъртен, а в замяна той да ѝ позволи да премахне гвоздея от глезена му. Талос, който не осъзнавал, че не е човек, а машина, направена от бронз, се съгласил, тъй като се страхувал от смъртта. И така, докато Медея произнасяла заклинания, предводителят на аргонавтите Язон минал зад Талос и измъкнал пирона, което довело до изтичането на божествената кръв на гиганта и той се строполил безжизнен на земята.

Did you like @RoboCop or @Terminator? You'll love Talos, the killer robot of #Greek #mythology who was protecting Crete against passing ships. On this stater of Phaistos dated from the 3rd century BC, we see him throwing rocks. #ARCHProject #numismatics

https://t.co/jfONE4kUCf pic.twitter.com/5O13d6Ml6b — Online Greek Coinage (@Greekcoinage) July 8, 2019

Тази версия на легендата няма как да не ни изненада със своята актуалност. Във време, в което технологиите се развиват с бясна скорост, все по-често си задаваме въпроса дали в обозримо бъдеще няма да бъде създаден толкова сложен изкуствен интелект, който да има всички характеристики на човешкото съзнание и по тази причина да не осъзнава, че е машина.

Историята зад легендата

Най-ранните писмени сведения, свързани с преданието за Талос, са от 700 г. пр. н. е. През годините археолози са открили много вази и монети, на които има изображения на бронзовия исполин.

Любопитна подробност е, че на една от въпросните вази, създадена през 5 в. пр. н. е., е нарисуван моментът, в който Талос умира, а по бузата му се стича сълза – неочаквана проява на емоция от митологичен персонаж, който от днешна гледна точка спокойно можем да определим като робот.

Но какво всъщност е значението на тази легенда?

Според част от историците, митът за Талос напомня за Ахил и начина, по който той загива (след като Парис го пронизва със стрела в петата) по време на Троянската война. Това означава, че е възможно двете предания да имат сходен произход.

Could Talos have been the first robot in history? This famous, prehistoric gigantic mechanical device was used to guard Crete. https://t.co/ks6WzrIyI0 — Ancient Pages (@AncientPages) August 4, 2021

Други смятат, че легендата олицетворява краха на минойската цивилизация и възходът на континентална Гърция. Има и още една теория – че Талос символизира стражите, които охранявали остров Крит от пиратски набези.

Античните роботи

Може да ви прозвучи изненадващо, но в Древна Гърция идеята за създаването на роботи била нещо много повече от сюжет на фантастични предания.

Още през 4 в. пр. н. е. известният математик Архит (смятан за основател на математическата механика) описва механична птица, която може да се задвижва с пара и да лети, използвайки въздушните течения. Според някои изследователи, това на практика е най-старият модел на летателен апарат. Тук трябва да се отбележи, че в съставения относително по същото време китайски текст „Лие Дзъ“ е описана среща между древен владетел и талантлив изобретател, който създал различни автоматични машини, включително и такава, която приличала на човек.

През 1 в. изобретателят Херон Александрийски на свой ред конструирал множество автоматизирани устройства. Подробности за тях се съдържат в книгите на Херон, голяма част от които са запазени до наши дни. В „Пневматика“, например, са описани машини, работещи с въздух, пара или вода, а в „Аутоматопойетика“ – механични и пневматични устройства, имитиращи чудеса в храмовете. Сред тях са врати, които могат да се отварят и затварят сами, както и статуи, изливащи вино.

Великият древногръцки философ Аристотел в известна степен също засегнал темата за роботите. В един от своите трудове той написал, че „ако всеки инструмент, когато му бъде наредено…може да свърши работата, която е подходяща за него…то тогава вече няма да има нужда от чираци за занаятчиите или роби за майсторите“. Думите му несъмнено звучат пророчески, имайки предвид факта, че днес редица професии стават излишни, тъй като много дейности, за които преди са били необходими хора, вече са напълно автоматизирани и се извършват от машини.

