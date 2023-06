Тайните на Пентагона: Експерт по НЛО разкри, че извънземни са скрити от американското правителство

С амо на 140 км. северно от Лас Вегас се намира отдалечено кътче от пустинята Невада, за което някои смятат, че крие най-голямата тайна на Америка.

За базата на военновъздушните сили, известна като Зона 51 - толкова внимателно контролирана, че съществуването ѝ е признато едва близо 60 години след откриването ѝ - отдавна се носят слухове, че в нея американското правителство пази не само извънземен космически кораб, но и "странните" тела на екипажа, катастрофирал с него през 1947 г. в Розуел, Ню Мексико.

НЛО са забелязвани многократно в небето над Зона 51. През 1989 г. човек на име Боб Лазар твърди, че е работил върху извънземна технология в авиобазата и че правителството използва съоръжението за изследване на извънземни космически кораби. Представата, че извънземни са посещавали Земята, е породила много конспиративни теории, но никоя от тях не се е оказала толкова популярна, колкото убеждението, че Вашингтон знае много повече, отколкото дава да се разбере.

Администрация след администрация успяваше да я отхвърли като прекалено развинтено въображение на чудаци, но сега се появи достоверен свидетел - човек, който е невъзможно да бъде пренебрегнат.

The Pentagon UFO expert who says aliens HAVE crash-landed on Earth... and claims the American government is hiding their bodies



Pentagon UFO expert says aliens HAVE crash-landed on Earth https://t.co/bu4kJjWIIw via @MailOnline #ufotwitter — Apurador Artificial ℹ️ (@UniaoTricolorBa) June 9, 2023

Бивш служител на американското разузнаване, който е ръководил анализа на агенцията на Пентагона на необяснимите летящи обекти , както сега се наричат НЛО, казва, че правителството на САЩ със сигурност крие нещо. И то нещо много голямо.

Според Дейвид Груш, бивш служител на Министерството на отбраната, дълбоко секретните програми, ръководени от правителството на САЩ, притежават "непокътнати и частично непокътнати" летателни апарати с нечовешки произход, които са били извлечени, но държани в тайна в продължение на десетилетия.

Смята се, че твърденията на Груш са първите, изказани от официален представител на американското правителство, които потвърждават съществуването на извънземни.

Ник Поуп, бивш служител на Министерството на отбраната, който е разследвал НЛО за британското правителство, нарече разкритията на Груш "много важни". „Едно нещо е да има истории в конспиративните блогове“, казва той. "Но това преминава на следващо ниво, тъй като вътрешни лица го разкриват.“

"The Pentagon released a video of a UFO flying over an active conflict zone in the Middle East in 2022, and its mere existence creates "the probability of unintended crossfire," according to an expert."



For more visit https://t.co/hlAgZSsoMB#ufotwitter #contactinthedesert pic.twitter.com/XZe6hCmtHP — CONTACT in the DESERT (@CITDConference) April 25, 2023

Груш е предоставил на Конгреса на САЩ и на Генералния инспектор на разузнавателната общност "обширна класифицирана информация" за това строго секретно кътче на правителството. Той заяви, че е решил да стане публичен, за да предизвика "онтологичен шок" (такъв, който да го накара да се замисли за естеството на битието) и да ги събере, за да "преоценят приоритетите си".

В последващо интервю за уебсайта NewsNation той заяви, че правителството на САЩ е открило доказателства за извънземен живот в падналия космически кораб. Е, естествено е, че когато възстановяваш нещо, което е или кацнало, или се е разбило, понякога срещаш мъртви пилоти, каза той.

Груш твърди, че информацията за тези извънземни кораби е била незаконно укривана от Конгреса.

Той казва, че когато е предал информацията си на политици в Конгреса - най-вече стенограми на записани разговори - е бил "набелязан и тормозен" от правителствени служители. През април той напуска правителствената служба и сега завежда дело за отношението към него.

Важно е да се отбележи, че 36-годишният Груш едва ли е измислен извънземен конспиратор: бивш ветеран от военновъздушните сили на САЩ, участвал в бойни действия в Афганистан, той е служил като разузнавач повече от 14 години в различни секретни правителствени организации.

Бил е член на Оперативната група за неидентифицирани въздушни явления (създадена от военноморското разузнаване на САЩ за разследване на НЛО), а до юли миналата година е отговарял за анализа на НЛО в Националната агенция за геопространствено разузнаване, част от Пентагона.

Бивши колеги са потвърдили, че Груш е човек, който не бива да бъде подценяван. В прегледа на работата през 2022 г., видян от The Debrief, той е наречен "офицер с възможно най-силния морален компас".

Джонатан Грей, офицер от разузнаването и специалист по НЛО в Националния център за въздушно и космическо разузнаване (Nasic) на американската армия, стига дотам, че потвърждава твърдението на Груш, че "феноменът на нечовешкия разум е реален", като добавя "Не сме сами.“

Груш казва, че анализът на извънземните материали, съхранявани от САЩ и други страни, е установил, че те са с "екзотичен произход", което означава "нечовешки разум, независимо дали е с извънземен или неизвестен произход". Той казва, че е установено, че обектите се състоят от "уникални атомни подредби и радиологични подписи".

През 2021 г. разсекретеният доклад на оперативната група за НЛО установи, че 'няма ясни индикации, че има някакво извънземно обяснение' за поредица от НЛО, забелязани от военни пилоти, но и не го изключи.

Тази седмица Пентагонът заяви, че неговото звено за разследване на НЛО "не е открило никаква проверима информация", която да потвърждава твърденията на Груш. Други казват, че вече сме чували почти същите твърдения (макар и не от човек на позицията на Груш) и че са необходими конкретни доказателства.

За съжаление, като се има предвид, че информацията, предадена на Конгреса, е класифицирана, дори конгресмените, които смятат, че тя заслужава по-широка аудитория, нямат право да я разкриват.

Но твърденията на Груш не идват изневиделица. Има все повече доказателства, че Вашингтон става все по-малко скептичен по отношение на НЛО и извънземните.

Това любопитство се подхранва от предупрежденията на експертите, че при всички наблюдения, които се оказват странни отражения, петна върху обектива на фотоапарата или просто обикновени самолети, има доказателства за напреднали самолети, които просто не могат да бъдат обяснени.

Преди шест години беше разкрито, че бившият американски сенатор Хари Рийд е получил 22 милиона долара финансиране за отбрана, за да разследва НЛО.

През 2020 г. Пентагонът потвърди, че три разсекретени видеозаписа на пилоти на изтребители на американския флот, които се сблъскват с това, което изглежда като НЛО, са легитимни, а не фалшиви.

UFOs in videos investigated by the Pentagon 'defy physics', Harvard expert warns https://t.co/xzzn43JMgF — The Sun Tech (@TheSunTech) March 16, 2023

Видеоклиповете се отнасят до тренировъчни мисии над Тихия океан през 2004 г. и 2014 г., при които пилотите се сблъскват с обекти, които летят с необикновена скорост и с маневреност, далеч надхвърляща съвременните авиационни технологии. Алекс Дитрих, един от шестимата пилоти на изтребители, които през 2004 г. се сблъскват с НЛО с форма на "Тик-так" край Сан Диего, по-късно заяви, че колегите ѝ от флота са премълчали за видяното от страх да не бъдат наречени "чудаци".

В края на 70-те години на миналия век Ground Saucer Watch, изследователска организация в САЩ, включваща около 500 учени и инженери, твърди, че разполага с клетвени декларации от няколко пенсионирани полковници от военновъздушните сили, че поне два извънземни кораба са кацнали аварийно и са били възстановени от американската армия.

Единият се разбил в Мексико през 1948 г., а другият - в Аризона през 1953 г., твърдят те. Неидентифицираните бивши офицери казват, че са зърнали мъртви извънземни, които били високи около метър и половина, със сребрист тен и облечени в сребристи костюми, които "изглеждали слети с тялото от топлината".

Американските институции отправят противоречиви послания относно това дали Вашингтон знае нещо, което ние не знаем. ЦРУ например твърдеше, че е спряло да ги разследва през 1952 г. - лъжа, която беше разкрита едва през 1979 г.

През 2020 г. тогавашният президент Доналд Тръмп заяви, че няма да разкрие какво е научил за извънземните.

Миналата година Барак Обама каза на водещия на чат шоу Джеймс Кордън: "Когато встъпих в длъжност, попитах: "Има ли някъде лаборатория, в която държим извънземните и космическите кораби? Направиха малко проучване и отговорът беше "не".

Ако Груш е прав, помощниците на Обама може би е трябвало да се разровят по-дълбоко в това отдалечено кътче на Невада.