Има ли някой там? Луна в Слънчевата система разкрива възможност за живот

О коло Луната на Сатурн Енцелад с случват интересни неща в момента, тъй като космическият телескоп „Джеймс Уеб“ наскоро регистрира 10 000-километров шлейф от водни пари, който се разпръсква от повърхността ѝ.

A record-breaking water plume erupted from Saturn’s moon Enceladus, and the James Webb Space Telescope was watching when it occurred https://t.co/RWwXxVDaA5

Според Science.org това е най-големият спрей, регистриран от Енцелад, който е с 1/7 от диаметъра на нашата луна. Енцелад е особено забележителна луна, тъй като се смята за добро потенциално място за откриване на извънземен живот.

Причината, поради която тази конкретна луна на Сатурн има потенциал за извънземен живот, е соленият океан, намиращ се под дебелата ледена кора. Според статията тези шлейфове, изригващи през пукнатините на повърхността, биха могли да помогнат за разпространението на съставките за живот, намиращи се в океана, в останалата част от системата на планетата. В тези шлейфове са наблюдавани органични молекули като метан, формалдехид и водород, които са молекули, които биха могли да осигурят енергия за микробите.

Данните, извлечени от космическия телескоп "Джеймс Уеб" за този шлейф, са от 2022 г. и заснемат шлейфа, който достига удивителната си дължина от 10 000 км само за 4,5 минути. Шлейфът от тази луна също така помага за захранването на един от ледените пръстени на Сатурн, тъй като Енцелад обикаля планетата веднъж на около 33 часа. Данните разкриват също така, че всяка секунда в Космоса се изхвърлят 300 килограма водни пари, което повтаря данните, събрани за шлейфа през 2005 г.

За съжаление телескопът "Джеймс Уеб" не видя ясни признаци за органични съединения, но едночасово наблюдение на луната на Сатурн е планирано за август тази година.

Надяваме се, че то ще разкрие нова, вълнуваща информация за луната и нейните гигантски шлейфове. Просто ще трябва да изчакаме дотогава, за да видим какво ще открият по-нататък.

Разбира се, наблюдението на луната на Сатурн чрез телескоп, дори и това да е най-модерният телескоп, с който разполагаме, не е същото като получаването на данни отблизо и лично.

Ето защо предложената космическа мисия на НАСА, наречена „Enceladus OrbiLander“, би била вълнуваща за одобрение. „Enceladus OrbiLander“ ще обикаля около Енцелад и ще каца на Луната, за да събира данни. През 2005 г. мисията "Касини" прелетя през шлейфовете, за да ни даде много от данните, с които разполагаме сега.

Scientists say the plume may feed Saturn's water system at large, and studying it could provide key insights into potential life beyond Earth. https://t.co/rHSJT44LpB