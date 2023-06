Учените търсят извънземни сигнали в сърцето на Млечния път

А ко предположим, че сте част от извънземна цивилизация с напреднала технология, която иска да се свърже с други цивилизации из Млечния път. Къде бихте пуснали сигнал? Вероятно близо до дома, нали?

Галактическият център – областта около свръхмасивната черна дупка Стрелец A* – е едно от най-добрите места за изпращане на вълнуващи, повтарящи се радиосигнали в Млечния път, до всеки, който би могъл да слуша.

Това твърди екип от учени, ръководени от астронома Акшай Суреш от университета Корнел, които измислили начин да търсят такива сигнали.

Проектът Breakthrough Listen Investigation for Periodic Spectral Signals (BLIPSS) е предназначен да търси и усилва странни, импулсни радиоизлъчвания от галактическия център, които биха могли да бъдат съобщения от извънземен разум.

„BLIPSS демонстрира потенциала на най-модерния софтуер като мултипликатор на науката за SETI“, обяснява Суреш.

Галактическият център е много динамично място, изпълнено със звезди и гъсти облаци прах и газ, които скриват голяма част от всичко, което се намира там. Освен това има обекти, които наистина изпращат повтарящи се радиосигнали.

Ако има шанс да открием извънземен сигнал, това е едно от най-добрите места за търсене, но това има и своите предизвикателства. Прихващането на изкуствено създаден сигнал измежду естествената какофония от светлина, излъчвана от галактическия център, си е доста монументална задача.

Периодичните импулсни сигнали биха били подходящ начин за предаване на сигнали през огромните междузвездни пространства. Тук, на Земята, също ги използваме за дистанционно радарно наблюдение и навигация на самолети, но благодарение на вече достатъчно напредналите технологии, те могат да бъдат изпратени много по-далеч.

От BLIPSS използвали „алгоритъм за бързо сгъване“ - това е много чувствителна техника за търсене и идентифициране на периодични сигнали. В миналото учените са го използвали, за да търсят тип звезда, наречена пулсар, която излъчва периодични светлинни импулси.

Изследователите тестваха софтуера си върху пулсари, за да се уверят, че е способен да открива видовете сигнали, които търсят, и стеснили честотния обхват, прецизирайки го до по-малко от една десета от обхвата, заеман от FM радиостанция, с периодичност на импулсите между 11 и 100 секунди.

Те не открили сигнали, които да съответстват на техните параметри за търсене, но усилията им демонстрирали ефективността на както на използваната техника, така и на екипа. Въпреки, че не са постигнали това, на което са се надявали, учените се чувстват уверени, че в бъдеще ще могат да използват подобни методи, но с различни параметри за търсене и това може да им донесе успех.

„Досега посветихме усилията си предимно в търсене на непрекъснати сигнали“, казва астрономът Вишал Гаджар от института SETI.

„Нашето проучване хвърля светлина върху забележителната енергийна ефективност, която поредица от импулси може да има, когато се използва като средство за междузвездна комуникация през огромни разстояния. Това проучване бележи първия всеобхватен опит за извършване на задълбочени проучвания на тези сигнали.“

"Софтуерът BLIPSS е публично достъпен, както и събраните от екипа данни. Всеки, който иска да опита да състави собствен анализ е добре дошъл да го направи“, казват изследователите.