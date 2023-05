Професор от Стандфорд твърди, че извънземните са тук от известно време

Д -р Гари Нолан, професор по патология в Стандфордския университет в Калифорния, направи смело изявление, че "извънземните са на Земята и то от известно време". Стигнал е до това заключение въз основа на изследване на мозъци на пилоти на изтребители, за които е било съобщено, че са се сблъсквали с НЛО.

Нолан твърди, че извънземните не само са посетили Земята, но са тук от известно време. През декември 2021 г. д-р Нолан беше интервюиран от Vice's Motherboard, където описа какво е открил в мозъците на пилотите.

Той обясни, че е изследвал мозъците на 100 пациенти, предимно „част от отбранителния или правителствения персонал, или хора, работещи в космическата индустрия“. Наскоро на въпрос по време на конференция дали извънземен разум е идвал до Земята, д-р Нолан отговори, че не вярва, че има живи същества вътре в НЛО, тъй като това би било твърде опасно.

"Ако някога сте гледали магнитен резонанс на някого с множествена склероза, ще видите, че има нещо, наречено болест на бялото вещество. Това са белези", каза Нолан. „Това е голямо бяло петно или множество бели петна, разпръснати из резонанса. По същество това е мъртва тъкан, където имунната система е атакувала мозъка.“

Тъй като твърденията му са доста сензационни, те привлякоха голямо внимание от цял свят. Особено от въоръжените сили на Съединените щати, които се опитаха да дискредитират неговите твърдения поради потенциалния риск за сигурността, който подобно разкритие може да създаде.

Оттогава Нолан участва в няколко документални филма, включително "Unacknowledged" на Netflix и "Chasing Aliens Produced" за Science Channel. Той също така не се отсъства от публичните дебати и защитава твърденията си в The New Yorker и The Washington Post.

„Помислете така: ако искате да изследвате племе канибали в средата на Амазонка, бихте ли отишли лично там?“, попита той, пред The Sun.

„Ако сте част от напреднала цивилизация, не бихте рискували живота си, като идвате тук. Мисля, че НЛО, които сме виждали и заснемали, са вид дронове или обекти с усъвършенстван изкуствен интелект."

Много хора са скептични относно твърденията на Нолан. Но няма съмнение, че той вярва, че истината е някъде там.