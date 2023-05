„Войната на световете“: Как радиопредаване доведе до масова психоза в Америка

В Ню Йорк, в нощта на 30 октомври 1938 г. когато часовникът ударил 8 вечерта, Орсън Уелс стоял на подиум в студиото на радио "Медисън авеню". 23-годишното момче, вече театрална звезда, с още детско лице, красило корицата на списание Time месеци по-рано, се подготвял да режисира 10 актьори и оркестър от 27 души за седмичната програма на Columbia Broadcasting System „Mercury Theatre on the Air“.

Милиони американци, както всяка вечер, се скупчили около радиата си, но сравнително малко от тях слушали CBS, докато обявявали, че Уелс и колегите му от актьорския състав ще представят оригинална драматизация по научно-фантастичния роман на Х. Г. Уелс от 1898 г. „Войната на световете“. Вместо това по-голямата част от страната слушала популярното предаване „Часът на Чейс и Санборн“ на NBC, но не за дълго.

Превключването на каналите не е нещо, което наскоро сме изобретили и така дезориентирани слушатели, които случайно попаднали на драматизацията на „Mercury Theatre on the Air“, без да са чули началото на радиопиесата, били хвърлени в ужаса на едночасовата драма, която ги оставила да вярват, че страната е нападната от... извънземни.

Програмата на CBS, написана от сценариста на "Казабланка" Хауърд Кох, започнал спокойно с приятната танцова музика на "Рамон Ракело и неговия оркестър". Тогава актьор в ролята на говорител, „нахлул“ в предаването с фалшивата новина, че на Марс са избухнали няколко експлозии от нажежен газ. В бърза последователност били съобщени поредица новини, всяка, от които по-тревожна от предходната, създавайки напрежение, като завършили с разбиването на марсиански космически кораби във ферма в Гроувърс Мил, Ню Джърси.

През останалата част от пиесата ужасът превзел ефира, шокирайки слушателите. Останали без дъх репортери описвали подробно извънземната армия от калмароподобни фигури, които убивали хиляди земляни с топлинни лъчи и черни облаци отровен газ, докато нахлували в Ню Йорк. Уелс и останалата част от актьорския състав се представяли за астрономи, служители на държавната милиция и дори министъра на вътрешните работи, който звучал като президента Франклин Д. Рузвелт.

В края на пиесата режисьорът завършил радиодрамата, като казал на публиката си: „Това е Орсън Уелс, дами и господа, вече извън роля, за да ви уверя, че „Войната на световете“ няма друго предназначение освен да ви забавлява на празника. Това е радио версията на Mercury Theatre за обличането в чаршаф и изскачането от храстите и докато казвате „бууу!““

Националната паника, която последвала след „Войната на световете“

Ужасът, който Уелс успял да предизвика в Америка силно надхвърлил очакванията му. Въпреки че програмата включвала напомняне в антракта, че това е само драматизация, хиляди разтревожени и объркани слушатели повярвали, че това което чуват е самата истина. Разтревожените граждани панически да звънят в полицейските управления, вестниците и радио CBS. В Ню Джърси националните гвардейци искали да разберат къде да се явят за служба, а полицейското управление в Трентън провело 2000 разговора по телефона за по-малко от два часа. В Провидънс, Роуд Айлънд, истерични граждани се обаждали да се молят на електрическата компания да спре електрозахранването на града, за да го предпази от извънземните нашественици.

Страхът и безпокойството се превърнали в „естествена“ част от начина на живот през 30-те години на миналия век и било нужно много малко, за да се предизвика национална психоза. Голямата депресия била изпразнила портфейлите им, назряващата криза в Европа заплашвала да се разрасне във война, а само седмица преди радиопиесата се разразил един от най-разрушителните урагани в историята. Освен това, катастрофата в Хинденбург, която била излъчена по ефира година по-рано, все още била свежа в колективната памет на страната.

Вестникарската индустрия също изпитвала безпокойство от нарастващата популярност на радиото като информационна и рекламна медия и видяла шанс да отвърне на удара на съперника си. Вестниците събрали всякакви съобщения за масовите обърквания генерирани от „Войната на световете“ и ги вплели в разказ за „масова истерия“. Съобщили също за опити за самоубийства, инфаркти и изселвания от големите градски райони.

New York Daily News отпечатали новина с трескавото заглавие „Фалшивото радио „Война“ предизвиква терор в САЩ“, заедно със снимка на „жертва на войната“, жена, която чула съобщенията за облаците черен газ над Таймс Скуеър и избягала от апартамента си, който се намирал на същата улица и докато тичала, паднала и счупила ръката си. Подобни истории били отпечатани из цяла Америка и отприщили медийна лудост.

Отговорът на Орсън Уелс

В пресата започнали да се въртят заплахи за съдебни дела. На набързо свикана пресконференция Уелс с очи като сърна демонстрирал театралния си нюх и изразил своето разкаяние и шок от обществената реакция. „Не си представях, че нашествие от Марс би се приело така лесно“, казал той, когато го попитали дали се шегувал със страната и хората й. Десетилетия по-късно обаче Уелс признал: „Тази реакция беше очаквана от всички нас. Мащабите, които придоби обаче бяха потресаващи.“

Федералната комисия по комуникациите не санкционирала CBS или Уелс и радиодраматургът бързо превърнал своя трик за Хелоуин в „лакомство“. Благодарение на това, което стана известно като „паническото излъчване“, радиопрограмата подписала спонсорство с Campbell's Soup и скоро след това Уелс подписал договора за режисиране на „Citizen Kane“(„Гражданинът Кейн“), обявен от Американския филмов институт за най-великия филм на всички времена.