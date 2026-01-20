Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

П о време на Американската революция онези, които плавали с лодка през Лонг Айлънд Саунд в Ню Йорк, вероятно са забелязвали развято пране на отдалечен хълм в местността Стронгс Нек. В някои дни това била черна фуста, а в други – грижливо подредени бели кърпички. Повечето хора сигурно са отминавали гледката като обикновена домакинска работа.

Но според традиционната история тези дрехи били внимателно подредени от жена на име Анна Стронг – шпионин по време на Войната за независимост. Някои историци смятат, че чрез прането си Стронг е изпращала кодирани съобщения до членовете на шпионската мрежа „Кълпър“ на Джордж Вашингтон – изключително ефективна разузнавателна структура, която по време на войната е събирала и предавала информация за движението на британските войски.

Шпионската мрежа действала в пълна тайна и широката американска общественост не знаела за съществуването ѝ чак до XX век. И до днес не е ясно колко точно души са участвали в нея, но Анна Стронг често е посочвана като един от ключовите ѝ участници.

И така – коя е била Анна Стронг? Ето нейната история, включително и теорията, че тя е била мистериозният „Агент 355“ – неизвестна жена шпионин, за която се смята, че е помогнала да се промени ходът на Войната за независимост.

Войната за независимост избухва – и променя семейство Стронг

За ранния живот на Анна Смит Стронг се знае малко. Тя е родена на 14 април 1740 г. в Сетаукет, окръг Съфолк, Ню Йорк. Около 20-годишна възраст се омъжва за Селах Стронг III. Семейството на съпруга ѝ закупува земя на полуостров, известен като „Литъл Нек“, който по-късно става познат като „Стронгс Нек“. Там двойката развива ферма, а Анна ражда девет деца.

Междувременно светът около тях се променя бързо. През 60-те години на XVIII век британският парламент налага непопулярни данъци на американските колонии, за да покрие дълговете от Седемгодишната война, известна и като Френско-индианската война. Колонистите са възмутени от Закона за гербовия сбор от 1765 г., който облага с данъци стоки като брошури и карти за игра, както и от Законите на Тауншенд от 1767 г., въвеждащи налози върху боя, стъкло, хартия и чай.

Напрежението около тези данъци води до Бостънското чаено парти през 1773 г., а през 1775 г. – до открита война между американските колонии и Великобритания. На Лонг Айлънд семейството Стронг застава на страната на американските патриоти. Селах Стронг служи като представител в първия Провинциален конгрес на Ню Йорк и, според „Ню Йорк Исторически“, участва във Войната за независимост, включително в битката при Лонг Айлънд.

През 1778 г. обаче Селах е заловен и затворен на кораба HMS Jersey, обвинен в „тайна кореспонденция с врага“, тоест в шпионаж.

Анна, дъщеря на председателя на Върховния съд на колонията Ню Йорк, очевидно успява да използва връзките си, за да осигури освобождаването на съпруга си. От съображения за сигурност той бяга в Кънектикът. Анна Стронг обаче остава, вероятно за да защити семейното имущество от британците.

Не след дълго, според някои източници, тя се присъединява към шпионския кръг „Кълпър“.

Анна Смит Стронг и шпионската мрежа на Джордж Вашингтон

Шпионската мрежа „Кълпър“ е създадена по нареждане на Джордж Вашингтон през 1778 г., когато той назначава майор Бенджамин Талмадж за ръководител на военното разузнаване. Талмадж бързо изгражда мрежа от агенти, много от които познава още от младежките си години на Лонг Айлънд.

По време на Войната за независимост мрежата „Кълпър“ предава жизненоважна разузнавателна информация – предупреждава Вашингтон за предстоящи британски атаки и допринася за разкриването на предателството на скандално известния Бенедикт Арнолд.

За да действа незабелязано, Талмадж разработва кодове, псевдоними и сложни методи за предаване на съобщения между агентите и Вашингтон. Смята се, че Анна Стронг се превръща във важна част от тази система, използвайки необичаен, но ефективен код.

От фермата си в Стронгс Нек Анна очаквала информация от колегите си. След като получавала сведения от съседа си Ейбрахам Уудхъл, тя окачвала прането си по определен начин, за да сигнализира на куриера Кейлъб Брустър. Черна фуста означавала, че има съобщение, готово за взимане от Уудхъл. Когато било необходимо да се уточни мястото на среща, Анна окачвала от една до шест бели кърпи – всяка от тях съответствала на един от близките заливи.

След края на Войната за независимост животът на Анна Стронг привидно се връща към нормалното. Съпругът ѝ се завръща, а семейството посреща десетото си дете – Джордж Вашингтон Стронг. Анна умира на 12 август 1812 г., почти 30 години след края на войната, в относителна неизвестност. Приносът ѝ – както и този на останалите членове на шпионската мрежа „Кълпър“ – остава скрит за обществото до XX век.

Оттогава насам някои историци спекулират, че Анна Стронг може да е била легендарната жена шпионин, известна като „Агент 355“.

Била ли е Анна Смит Стронг „Агент 355“?

Кой е бил Агент 355? Митовете около мистериозната жена шпионин произлизат от кодираните съобщения на шпионската мрежа „Кълпър“. Джордж Вашингтон, например, е бил обозначаван с „711“, а „371“ е означавало „мъж“. Кодът „355“ е използван за „дама“.

В кодиран доклад, изпратен от Уудхъл до Вашингтон на 15 август 1779 г., се казва:

„Възнамерявам да посетя 727 [код на Кълпър за Ню Йорк] скоро и мисля, че с помощта на 355 [дама в кода] на моя позната, ще мога да ги надхитря всички.“

Някои историци са убедени, че тази „дама“ е била Анна Стронг. Други смятат, че става дума за съвсем различна жена, вероятно базирана в Манхатън. Не е изключено и „355“ изобщо да не е била активен шпионин.

Някои изследователи дори поставят под съмнение самата история за ролята на Анна Стронг като агент. „Journal of the American Revolution“ отбелязва, че макар легендата да се е предавала през поколенията и част от историците да виждат убедителни доказателства, други остават скептични. Повечето обаче приемат, че е възможно Анна да е имала поне известна роля в предаването на съобщения.

„Историята за простирането на дрехи е апокрифна; аз я третирам като фолклор“, казва Бевърли Тайлър, историк от Историческото дружество „Три села“ в Сетаукет. „Но Анна Стронг е трябвало да общува с друг шпионин по някакъв начин, независимо дали е било чрез простирането на дрехи или по някакъв друг обичаен метод.“

В крайна сметка историята на Анна Стронг може никога да не бъде напълно разкрита. Като шпионин тя е действала в сянката на Войната за независимост. Но според местните легенди е изиграла малка, но жизненоважна роля в конфликта. Само с окачването на пране край дома си тя е оставала почти невидима за британските войници, а за своите съмишленици – американските патриоти – е била тих, но важен източник на надежда и информация.