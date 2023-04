1200 човешки кости в къщата на Бенджамин Франклин: От къде идват те?

Б енджамин Франклин бил продуктивен изобретател, известен със своята ексцентрична природа и поведение.

Разказите за това как е пускал хвърчила по време на бури, са само върхът на айсберга. Въпреки това е шокиращо да научим за ужасяващо откритие в дома на г-н Франклин. Това кара много хора да се чудят дали има нещо зловещо покрай него, освен шегите и изобретенията.

Означава ли наистина това откритие, че известният изобретател е сериен убиец? Сега ще разберем!

В къщата има кости

Бенджамин Франклин притежавал невероятен имот в Лондон в продължение на почти два века и тайните, които крие този дом, очевидно са много тъмни. Сред многобройните му изобретения и дрънкулки, бяха открити и човешки кости. Това откритие повдигна много въпроси относно морала и дейностите на Франклин, докато е бил жив. Приживе е бил доста странен човек, но това далеч надхвърля границите на нормалното.

Did you know..1200 human bones were found in the basement of Benjamin Franklin London home. Much is still a mystery, but it’s been said that unethical, immoral & illegal human research was being done by or with William Hewsome. The cadavers were hid to protect from legal charges. pic.twitter.com/hFSc3y1SEz