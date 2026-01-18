Любопитно

Ликът на 100-доларовата банкнота: Изложба за Бенджамин Франклин отбелязва 320 години от рождението му

18 януари 2026, 20:09
Защо само два часа упражнения седмично могат да променят живота
Фики Стораро: Всичко на този свят е временно, само добротата остава
Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди
Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик
Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого
След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар
Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Б енджамин Франклин е един от бащите основатели на Съединените щати. Той ще бъде в центъра на изложба в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, която отбелязва 320 години от неговото рождение. Роден в бедно семейство, самоук и с необикновен плам за самообразование, Франклин оставя трайна следа в историята на Америка и света.

Още на 20-годишна възраст, той създава собствена печатница, събира над 4200 книги и основава първата обществена библиотека в Америка – начинание, което променя изцяло обществото. Книгите за него са били вратата към друг свят, а идеите му за труд, дисциплина и образованост намират отзвук в България по време на Възраждането.

Първи гид на зрителите на NOVA към личността на Франклин е временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл. „Не много хора признават, че Франклин сам се е образовал като млад мъж”, каза дипломат номер 1 на Вашингтон у нас.

Франклин е известен не само с изобретенията си като гръмоотводи и бифокални очила, но и с афоризмите, които и днес са част от ежедневието ни, например „Времето е пари“ и „По-добре добре направено, отколкото добре казано“.

Неговият знаменит „Алманах на бедния Ричард“ е преведен на български език още през XIX век и вдъхновява българските просветители. Съветите за трудолюбие, спестяване и въздържание, които Франклин дава в своя алманах, са сходни с народната мъдрост на българите, като например израза „Залудо не работи, залудо не стой“.

Доц. д-р Християн Атанасов от Националната библиотека разказа, че оригиналът на изданието от 1837 г. е открит и в България, като то остава важен елемент от просветителските идеи на времето.

Франклин не само създава нови технологии, но и трансформира обществото с идеите си. Неговото наследство живее в българската книжнина и продължава да вдъхновява поколения. Тази изложба е шанс за младите поколения да се запознаят с мислите на Франклин и да се докоснат до неговия дух – този на човек, който вярва в силата на знанието и труда.

