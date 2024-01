"Тайна на групата": Мел Би от Spice Girls отказа да разкрие значението на фраза от „Wannabe“

А ко искате да знаете какво означава „Zig-A-Zig-Ah“, трябва да се свържете с приятелите на Мел Би .

По време на интервю в епизода на "Today with Hoda & Jenna", Мел Би беше помолена да обясни безсмисления текст от знаковия хит на Spice Girls „Wannabe“, но тя реши да да запази значението му за себе си, твърдейки, че е „тайна на групата“.

48-годишната Мел Би е съавтор на оглавилата класациите песен с колегите от Spice Girls Гери Халиуел, Ема Бънтън, Мелани „Мел Си“ Чизхолм и Виктория Бекъм, както и продуцентите Мат Роу и Ричард Станард – и това са единствените хора, които тя твърди, че знаят значението на „Zig-A-Zig-Ah“.

