Звездно завръщане: „Спайс гърлс” се събират отново?

Б ритански медии съобщиха, че „Спайс гърлс” ще се съберат отново извънредно за коронацията на крал Чарлз III през май.

Говори се, че поп иконите - включително Виктория Бекъм - ще излязат на сцената в петчленен състав като част от огромен кралски концерт в рамките на епичното тридневно празненство.

Твърди се, че кралските организатори "много искат" да привлекат момичешката група като "звезден подпис" за концерта, защото момичетата са се срещали с Чарлз няколко пъти по време на кариерата си.

Ако концертът се състои, „Спайс гърлс” за пръв път ще излязат на сцената в оригинален петчленен състав след церемонията по закриването на Олимпийските игри през 2012 г.

