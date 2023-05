Съдът в Киев реши: Скарлет Йохансон няма да играе принцеса Олга

С ъдът в Киев излезе с решение. Според него холивудската актриса Скарлет Йохансон няма да може да играе главната роля във филма "Олга".

За първи път в историята на украинското кино, продуценти ще трябва да върнат парите, които са получили.

Градският икономически съд на Киев реши да удовлетвори изцяло иска на Киевската градска прокуратура в интерес на държавата, представлявана от Госкино, срещу продуцентите на филма „Олга“ (Cinemadey LLC) и да възстанови повече от 5,2 милиона щатски долара от компанията в полза на Госкино и прокуратурата.

