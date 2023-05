Скарлет Йохансон показа татуировките си на червения килим в Кан

С карлет Йохансон показа татуировките си на премиерата на „Asteroid City“ на филмовия фестивал в Кан във вторник, носейки розова рокля с паднал гръб, докато вървеше по червения килим.

This Jost in: mom & dad have arrived in France. 🩷 Scarlett Johansson & Colin Jost attend the #CannesFilmFestival. (📷: Getty/Shutterstock) pic.twitter.com/QFG0sEspPC