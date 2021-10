Скарлет Йохансон се споразумя с "Дисни" по делото за "Черната вдовица"

А ктрисата Скарлет Йохансон и компанията "Уолт Дисни" постигнаха споразумение по делото за "Черната вдовица", съобщиха световните информационни агенции.

Условията на споразумението не бяха огласени.

Скарлет Йохансон заведе дело срещу "Дисни" през юли и обвини компанията, че е нарушила договора ѝ, като е предложила филма в стрийминг канала Дисни + едновременно с излизането му в киносалоните. Доводът ѝ беше, че това намалява хонорара ѝ за филма, който се основава частично на приходите от киносалоните.

"Дисни" отговори, че жалбата ѝ е безпочвена и студиата е спазило условията на договора. Компанията изтъкна също, че жалбата на Йохансон демонстрира "грубо незачитане" на рисковете за публиката по време на пандемията от COVID-19.

Спорът между актрисата и "Дисни" се следеше внимателно в Холивуд, защото медийните компании искат да разширят стрийминг услугите си, предлагайки първокачествени продукции.

