Строят специален стадион в Мадрид за края на световното турне на Шакира

Това ще бъдат първите концерти на звездата в Испания от осем години

23 март 2026, 21:26
В Мадрид строят специален стадион, на който колумбийската поп звезда Шакира ще изнесе поне шест концерта през септември. Съоръжението Estadio Shakira е с капацитет от 50 000 души. Това ще бъдат първите концерти на Шакира в Испания от осем години, съобщи NOVA.

Стадионът ще бъде изграден на откритата концертна площадка Iberdrola Music, която е с площ от  185 000 квадратни метра и се намира в покрайнините на испанската столица. Мястото ще бъде преименувано на Macondo Park -  в чест на измисленото село от „Сто години самота“ на Габриел Гарсия Маркес.

До момента са потвърдени следните дати за концертите на Шакира в Мадрид, с които звездата ще сложи край на световното си турне - 18, 19, 20, 25, 26 и 27 септември. Възможно е да бъдат добавени и нови дати в зависимост от интереса, посочват от екипа на певицата. 

Шакира, която живя в Барселона в продължение на няколко години, беше обект на разследвания от испанските данъчни власти за доходите си в световен мащаб по време на пребиваването ѝ в Испания. През 2023 г. тя постигна споразумение по дело за 8,5 милиона долара, за да избегне  процес, а през 2024 г. прокуратурата свали обвиненията срещу нея по второ разследване.

Източник: NOVA    
Шакира Концерти Мадрид Стадион Шакира Испания Световно турне Септември Парк Макондо 50 000 души Данъчни разследвания
