„Нищо не яде": Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

11 май 2026, 13:34
„Хайде, само още една лъжичка“, „Изяж си зеленчуците“, „Не може да станеш, преди да си изял всичко“ – тези фрази са част от ежедневието на почти всяко семейство. Темата за захранването и храненето в ранна възраст е сред най-големите предизвикателства, които често превръщат масата в бойно поле, изпълнено с преговори и тревоги.

  • Къде грешим най-често?

Една от основните причини за напрежението е очакването, че всяко хранене трябва да мине „по план“. Истината е, че детският апетит е променлив – напълно нормално е да има дни с голям апетит и такива, в които детето едва докосва храната.

Друг фактор са сравненията с други деца, които водят до излишно напрежение и съмнения в родителските решения. Специалистите са категорични: колкото повече натиск има около масата, толкова по-вероятно е детето да развие негативна емоционална връзка с храната.

  • 3 практически стъпки за справяне с отказа от храна

Дайте свобода на детето – понякога проблемът е в самата лъжица. Опитайте да предложите храна на парченца, които детето може да хване с ръчички или да набоде с малка виличка. Когато само контролира процеса, то става много по-склонно да опита.

Променете текстурата и температурата на храната – експериментирайте, ако детето отказва фини пюрета, предложете намачкана храна. Опитайте да поднесете ястието със стайна температура вместо топло – за много деца това е ключов фактор.

Свалете напрежението - не насилвайте детето да изяде всичко до последната хапка. Ако срещнете отказ – спрете дотам. Често самото отсъствие на натиск е достатъчно, за да събуди любопитството на малкото дете при следващото хранене.

Именно темата за захранването и хранителните навици ще бъде сред акцентите в тазгодишното издание на събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители, където специалисти ще говорят за едни от най-честите въпроси и притеснения на семействата.

Интересът към събитието тази година е изключително голям и местата вече са изчерпани. Посетителите обаче ще имат възможност да разгледат специалната експо зона с изложители и продукти, свързани с бременността, бебетата и ранното детско развитие.

Пълната програма ще откриете ТУК.

И в двата дни на събитието ще има томболи с атрактивни награди за посетителите!

Очакваме ви!

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори PufiesFutureValentisНМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за Българиянашите основни спонсори Sopharmacy/NanibellBioGaia®ЕЛАНА Фонд МениджмънтНечовешки магазиниBebeMax, BIODERMA, както и на нашите партньори Crazy KidsКendy PharmaДКЦ НеоклиникKalooLilliputiensOne – EcoNelVAASTRATEXМетЛайф БългарияGoto jewellery and diamondsNatur PharmaBioNinoLittle Treasures Kids YogaDEVIN ИзворнаТермо Смарт ЕООДБочкоМатернеаEcowellECOS3PartyFoxHuggy BearCandy BabyBilkaInfo DARСветулкаиздателство „Ентусиаст“My ToyИздателство МАМА ЗНАЕПрестиж WellnessPepco , Bio AmicaBiozin KidsZepterChiccoLLumar BulgariaFashion DaysДетска кухня ЮначеA-DermaBaci Dolci

Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки"Фондация "Деца на борда""SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).

Шефът на "Гробищни паркове" в София е уволнен за нарушения

Скрита в гардероба: Картина, открадната от нацистки генерал, се появи след 80 години

Студен фронт и силен вятър до 70 км/ч сменят слънцето, ето кога идва лошото време

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

Принцесата на Уелс се появи в изящна визия, съчетавайки модерен дизайн с уникална винтидж шапка от 30-те години. След възстановяването си от рака, Катрин отново е център на вниманието, подготвяйки се за първото си официално посещение в чужбина

Украйна: Вярваме, че ще победим Русия

В петата година от войната Украйна определено е изтощена от руските нападения. Но е и пълна с нова увереност за победа

Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Посещението не беше обявено предварително от съображения за сигурност

74-годишната певица е претърпяла сърдечен арест, докато медиците са се опитвали да я събудят от изкуствена кома след спешна операция. В момента тя се бори и с тежка инфекция в болница в Португалия

Десетки българи жертва на фишинг атака с изкуствен интелект

Фишинг съобщенията са от името на институции и куриерски компаниии

Сигурност на цената на едно кафе месечно: Защо застраховаме колите си, но оставяме домовете си на случайността?

Ироничното е, че докато колата губи стойността си с всеки изминал ден, домът е най-ценният ни актив – и финансово, и емоционално

Влак помете 72-годишен мъж край гара Дяково

Пострадалият се е движел покрай коловоза, съобщиха от МВР

„Санкциите стигнаха до ботокса му": Лицето на Путин провокира лавина от въпроси

„Изплашеният и параноичен“ Владимир Путин е изправен пред още повече въпроси относно лошото си здраве, след като беше забелязан с подпухнало и „видимо остаряло“ лице по време на парада за Деня на победата в Москва

Кая Калас и германското правителство реагираха на предложението на Путин за Шрьодер

"Русия няма право да избира посредници за войната в Украйна"

Звезден прах в Антарктида: Ледовете разкриха пътя на Земята през останки от супернова

Учени откриха редки изотопи в ледени ядра на десетки хиляди години, които служат като дневник на Слънчевата система. Находката доказва, че планетата ни преминава през облаци от радиоактивни отломки от мъртви звезди, докато се движи в Галактиката

С 2 промила алкохол: 18-годишен шофьор се блъснал в електрически стълб в Пловдив

Той е в критично състояние след тежката катастрофа

Започна кастингът за филма „Стоичков – Имало едно време в България"

Над 130 роли, хиляди кандидати и дигитална поредица, която ще покаже процеса отвътре

Кабинетът "Радев" внася законопроектите си за цените и съдебната власт

Заявките на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата

Спрете да миете тези продукти! Вредно е за здравето

Някои продукти не стават по-чисти след контакт с вода, а напротив – могат да разпространят бактерии из кухнята или да загубят качество

Проверяват зам.-министър в МОН за конфликт на интереси по проекти „Еразъм+"

Сигналите са свързани с оценки на 12 проекта за над 1,6 млн. евро

Унгария иска да въведе еврото до 2030 година

Новото унгарско ръководство иска до края на десетилетието да въведе еврото и същевременно да подобри отношенията с ЕС

