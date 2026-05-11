„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

„Хайде, само още една лъжичка“, „Изяж си зеленчуците“, „Не може да станеш, преди да си изял всичко“ – тези фрази са част от ежедневието на почти всяко семейство. Темата за захранването и храненето в ранна възраст е сред най-големите предизвикателства, които често превръщат масата в бойно поле, изпълнено с преговори и тревоги.

Къде грешим най-често?

Една от основните причини за напрежението е очакването, че всяко хранене трябва да мине „по план“. Истината е, че детският апетит е променлив – напълно нормално е да има дни с голям апетит и такива, в които детето едва докосва храната.

Друг фактор са сравненията с други деца, които водят до излишно напрежение и съмнения в родителските решения. Специалистите са категорични: колкото повече натиск има около масата, толкова по-вероятно е детето да развие негативна емоционална връзка с храната.

3 практически стъпки за справяне с отказа от храна

Дайте свобода на детето – понякога проблемът е в самата лъжица. Опитайте да предложите храна на парченца, които детето може да хване с ръчички или да набоде с малка виличка. Когато само контролира процеса, то става много по-склонно да опита.

Променете текстурата и температурата на храната – експериментирайте, ако детето отказва фини пюрета, предложете намачкана храна. Опитайте да поднесете ястието със стайна температура вместо топло – за много деца това е ключов фактор.

Свалете напрежението - не насилвайте детето да изяде всичко до последната хапка. Ако срещнете отказ – спрете дотам. Често самото отсъствие на натиск е достатъчно, за да събуди любопитството на малкото дете при следващото хранене.

Именно темата за захранването и хранителните навици ще бъде сред акцентите в тазгодишното издание на събитието на „Ох, на мама!" за бременни и родители, където специалисти ще говорят за едни от най-честите въпроси и притеснения на семействата.

Интересът към събитието тази година е изключително голям и местата вече са изчерпани. Посетителите обаче ще имат възможност да разгледат специалната експо зона с изложители и продукти, свързани с бременността, бебетата и ранното детско развитие.

Пълната програма ще откриете ТУК.

И в двата дни на събитието ще има томболи с атрактивни награди за посетителите!

