„Златни години“ за Шакира и Абдула: Инвеститори спасиха пет лъва от евтаназия

П ет лъва, които трябвало да бъдат подложени на евтаназия в Нова Зеландия, са спасени, след като група от инвеститори се намесила, за да помогне на животните, пише ДПА.

Убежището за диви животни „Камо“ трябваше да затвори миналата година, след като финансирането приключи, а преместването им бе невъзможно заради възрастта на лъвовете и здравословното им състояние.

Но група любители на природата и инвеститори, наречени Проект „Лъвски сърца“ (Lionhearts Project) съобщиха, че ще спасят животните.

„Ние закупихме земята и затворихме вратите за обществеността, като превърнахме бившия парк в частно убежище за възрастни животни“, посочва групата в изявление. „Повече няма да има шоу, тълпи. Само спокойствие, достойнство и най-добрата възможна грижа за възрастните лъвове“, добавят от групата.

„Искаме Шакира, Абдула, Клео, Темба и Тимба да се събуждат всяка сутрин, знаейки, че са обичани, защитени и се намират на мястото, на което принадлежат. Това е техният дом сега и завинаги“, казва попечителят Тим Грьонендал.

Групата е пуснала призив за групово финансиране за хранене и обгрижване на петте лъва.

„Спасителната операция приключи, но пенсионирането им сега започва. Да храниш и да се грижиш за пет възрастни лъва струва хиляди всяка седмица. Имаме нужда общността да се застъпи и да помогне да финансираме техните „златни години“, казват от групата.

Благотворителната организация за животните HUHA, която е помогнала за събирането на проекта, написа във Фейсбук: „Толкова сме благодарни на всеки един от тях – за отдадеността, състраданието и визията“.

Паркът е основан от Крейг Буш, известен като „Човекът лъв“ и в началото на 21 век участва в телевизионна програма под същото заглавие.

През 2009 г. главният надзирател Далу Мнкубе е бил разкъсан до смърт от тигър в парка, който навремето е приютявал около 30 застрашени котки, включително лъвове, бели тигри, леопарди и гепарди.