Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

В края на април светът стана свидетел на аномалия, която климатолозите определят като „шокираща“. Всички 50 най-горещи града на Земята в рамките на едно денонощие се намираха на територията на само една страна – Индия. Данните, предоставени от платформата за мониторинг AQI, показват, че това не е просто обичайна гореща вълна, а „екстремно събитие без модерен прецедент“, съобщава CNN.

На 27 април 2026 г. средните максимални температури в тези 50 индийски града достигнаха 44,7°C. Първенец в списъка бе град Банда в щата Утар Прадеш, където термометрите отчетоха рекордните 46,2°C. Дори в най-хладната част на нощта температурите там не паднаха под 34,7°C, което не оставя никаква възможност за възстановяване на човешкия организъм.

На ръба на оцеляването

Според климатолога Максимилиано Ерера, априлската гореща вълна в Индия е счупила стотици температурни рекорди. Експертите предупреждават, че ако тенденциите, породени от климатичната криза, продължат, до 2050 г. горещините в региона могат да преминат „границата на оцеляване“ за здрави хора.

Жегата е най-смъртоносният вид екстремно време, като най-застрашени са децата, възрастните и хората, работещи на открито. Освен пряката заплаха за здравето, екстремните температури застрашават селското стопанство и поставят под огромен натиск икономиката и здравната система на страната.

Енергийна криза и геополитика

Тазгодишната гореща вълна връхлита Индия в критичен момент. Страната се бори с последствията от войната в Иран, която прекъсна доставките на петрол. Това доведе до недостиг на горива точно когато нуждите от електричество за охлаждане достигат своя пик.

Прогнозите: Още по-лошо време

Индийският метеорологичен департамент предупреждава за лято с температури над средните. Очакваното пристигане на климатичното явление Ел Ниньо в Тихия океан вероятно ще доведе до по-слаби мусонни дъждове през 2026 г., което засилва страховете от тежка суша и недостиг на питейна вода.

Според Ерера, по-късно този месец индексът на горещина (който комбинира температура и влажност) може да достигне опасните нива от 50°C до 60°C в централните и източните части на страната – нива, които се считат за критични за човешкия живот.