Любопитно

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Световният шампион инвестира 600 000 евро в баровския квартал Беламар, където трите му деца са вписани като официални двигатели на проекта. Меси купува и местния футболен клуб Корнея, затвърждавайки плановете си за трайно завръщане в Каталуния

Александър Костадинов Александър Костадинов

11 май 2026, 15:41
Л ионел Меси продължава да поддържа изключително тясна връзка с Испания, а последните планове около имотите му доказват, че сърцето на аржентинския гений все още принадлежи на Каталуния. Световният шампион планира да построи три нови къщи на името на своите деца в един от най-престижните райони на Кастейдефелс.

В началото на годината местната община е одобрила проект за развитие в Беламар – планинския квартал, в който се намира и настоящото огромно имение на Меси. Целта на градоустройствения план е три съществуващи парцела да бъдат преобразувани в земи, предназначени за жилищно строителство. Любопитен детайл е, че трите момчета на Меси – Тиаго (на 13 г.), Матео (на 11 г.) и Чиро (на 8 г.), са официално регистрирани като промоутъри на проекта, съвместно с общината в ролята ѝ на местен администратор. Общият бюджет на мащабното начинание се оценява на над 600 000 евро, като сумата ще бъде изцяло финансирана от самото семейство.

Крепостта на Меси в Беламар

Меси вече притежава впечатляващо имение в Беламар, разположено на съвсем кратко разстояние от новите парцели. Имотът, закупен през 2009 г., в момента се простира на над 10 000 квадратни метра, след като през годините футболистът го разшири чрез изкупуване на съседни земи. През 2017 г. той дори купи къщата на шумен съсед, за да гарантира абсолютното спокойствие на семейството си. Настоящото му имение разполага с:

  • Частно футболно игрище;
  • Детски кът и отопляем басейн;
  • Професионална фитнес зала;
  • Корт за падел.

Освен това легендарният нападател притежава и още една извънградска къща в планинския регион Серданя.

Завръщане към каталунските корени

Желанието на Меси за трайно завръщане в Каталуния си проличава и от друг негов скорошен бизнес ход на спортната сцена. Той стана новият собственик на местния футболен клуб Корнея, който се състезава в испанската Терсера дивисион, като стадионът на отбора се намира в непосредствена близост до съоръжението на Еспаньол.

Самият квартал Беламар продължава да бъде един от най-ексклузивните и строго охранявани райони в Испания. През годините там са живели или продължават да обитават имоти плеяда от световни спортни звезди, сред които Луис Суарес, Неймар, Роналдиньо, Роберт Левандовски, Марк-Андре тер Стеген и Луис Енрике.

Автор: Александър Костадинов
Лионел Меси Имоти в Испания Каталуния Беламар Строителство на къщи Деца на Меси Кастейдефелс Футболен клуб Корнея Недвижими имоти Луксозно имение
