Шакира показа зашеметяваща форма на плажа (СНИМКИ)

Колумбийската певица Шакира показа извивките си в ефектен розов бански, докато беше на почивка в Лос Кабос, Мексико. 48-годишната изпълнителка на хита „Waka Waka“ беше снимана в сряда да си почива на пясъчен плаж, носейки лъскавия, привличащ вниманието бански костюм с

фънки мънистени ресни по гърдите и ханша.

Тя съчета банския от две части с подходяща блестяща мини пола, която носеше, докато потапяше пръстите на краката си във водата. Шакира, която изглежда беше без грим, остави известните си къдрици да се веят на океанския бриз, пише New York Post.

Носителката на Грами изглеждаше напълно отпусната, докато се наслаждаваше на слънцето. В един момент бившата изпълнителка на Супербоул беше забелязана да се разтяга на брега в пълен дзен режим.

Красивите кадри на Шакира излизат само два дни преди тя да изнесе концерта си

от световното си турне „Las Mujeres Ya No Lloran“ в Монтерей, Мексико, тази събота. Тя изглежда е в добро здраве близо шест месеца след като беше хоспитализирана поради „проблеми с корема“ по време на турне. В крайна сметка през февруари Шакира трябваше да отложи концерта си в Перу поради медицински проблеми.

Що се отнася до личния ѝ живот, Шакира

изглежда все още е необвързана,

след като се раздели с дългогодишния си партньор Жерар Пике през 2022 г. Тя и 38-годишният бивш футболист на Барселона започнаха да се срещат през 2010 г. и се радват на двама сина.

.@Shakira en la playa con un bikini rosa metalizado! 🇲🇽 pic.twitter.com/LeG5X75Pus — Paky ✨ (@PakyShak2) August 21, 2025

След раздялата си Шакира е романтично свързвана с Луис Хамилтън и Том Круз. Музикалната икона призна в интервю миналия юни, че изобщо не мисли за срещи. Само два месеца по-късно обаче беше забелязана да вечеря с мистериозен мъж в Маями.