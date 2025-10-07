Любопитно

Това е първата публична поява на Никол с дъщерите ѝ след новината за края на брака ѝ

7 октомври 2025, 12:06
Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж
Н икол Кидман изглежда приема с достойнство раздялата си с Кийт Ърбан след 19 години брак. Само ден след като HELLO! потвърди, че двойката действително се е разделила, стана ясно, че актрисата вече е подала молба за развод. Раздялата им протича мирно и приятелски, като повечето условия вече са уточнени в документите – Никол ще бъде основният родител на двете им дъщери и ще прекарва 306 дни годишно с тях, докато Кийт ще има 59 дни за съвместно време.

За първата си публична поява след новината, 58-годишната носителка на „Оскар“ се появи на ревюто на Chanel за дамска мода пролет/лято 2026 по време на Седмицата на модата в Париж – и го направи с впечатляваща нова визия и звездно семейно присъствие.

На първия ред, до нея, бяха двете ѝ дъщери – Сънди Роуз и Фейт Маргарет, както и племенницата ѝ Лусия Хоули. Това бе и първата им обща публична поява след раздялата на родителите.

Никол дебютира с нова визия и бретон, който придаваше мекота и свежест на лицето ѝ. Актрисата бе облечена в оувърсайз бяла рокля с копчета, комбинирана със сиви панталони. Меднорусата ѝ коса беше оформена на свободни вълни, което подчертаваше естествената ѝ елегантност. Визията ѝ излъчваше класическа простота и изтънченост – в типичен стил „Шанел“.

Дъщерите на актрисата заложиха на младежка небрежност. 17-годишната Сънди, която миналата седмица направи своя дебют на модния подиум за Dior, избра червен пуловер с карго дънки. 14-годишната Фейт се появи в черна мини рокля с дънково яке. 27-годишната Лусия, моден журналист и дъщеря на сестрата на Никол – Антония, впечатли с черна прозрачна рокля.

  • Семейна подкрепа и първа поява след раздялата

Събитието бе особено специално – това е първата публична поява на Никол с дъщерите ѝ след новината за края на брака ѝ. Те демонстрираха сплотеност и взаимна подкрепа, позирайки усмихнати на първия ред редом до знаменитости като Педро Паскал, Тилда Суинтън и Ванеса Паради.

📸 Вижте по-долу някои от най-добрите снимки от появата на Никол и дъщерите ѝ на ревюто на Chanel в Париж.

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

