Том Круз с първи думи за развода на бившата му Никол Кидман

Х оливудската звезда Том Круз наруши мълчанието си по повод шокиращата раздяла на бившата му съпруга Никол Кидман с кънтри певеца Кийт Ърбън след 19 години брак.

63-годишният актьор, който беше женен за Никол от 1990 до 2001 г., е коментирал, че раздялата ѝ с Кийт е „карма“ за начина, по който тя се е отнесла към него след тяхната собствена раздяла, когато той е получил далеч по-малко обществено съчувствие от нея.

„Когато Том и Никол се разделиха, цялата вина падна върху него, а тя получи цялото съчувствие. Той беше представен като лошия… и това го преследваше години наред“,

казал източник пред International Business Times.

„Том наистина беше засегнат от начина, по който Никол се справи с раздялата им. Тя ходеше по телевизии, подмяташе забележки за ръста му и се представяше като жертва, докато той мълчеше и приемаше ударите“, казва още източникът, цитиран и от Daily Mail.

Източникът добавя, че

актьорът от „Мисията невъзможна“ се чувства „възмезден“, сега когато Никол се е разделила и с втория си съпруг.

„Дразнеше го, че този човек беше представян като някаква светла фигура, която се появила на бял кон, така да се каже, и спасила Никол от ужасния спомен за техния брак“, казва той.

„Той следи новините за развода отблизо, и част от него изпитва съжаление, защото знае колко много тя страда. В същото време си позволява и малка самопохвала и казва на близките си, че това е просто кармата в действие. В крайна сметка: той смяташе, че те са били прекалено възхвалявана двойка, която очевидно е имала много малко общо още от самото начало — и сега е доказано прав“, обяснява източникът.

Том Круз и Никол Кидман през 2000 г. Източник: GettyImages

Том Круз и Никол Кидман бяха една от най-влиятелните холивудски двойки през 90-те години на миналия век и шокираха света, когато обявиха раздялата си през 2001 г.,

за която се твърди, че е заради отказа на Никол да се присъедини към Църквата на сциентологията заедно с двете им деца – Конър и Изабела.

През 2006 г. Том се жени за трети път – за актрисата Кейти Холмс – и има дъщеря от нея, 19-годишната Сури. Том и Кейти се разведоха през 2012 г., а той е в отчуждение както от нея, така и от Сури.

Раздялата на Никол и Кийт стана повод Кийт Ърбън да се завърне изненадващо в социалните мрежи, след като почти два месеца запази мълчание след шокиращата новина. 58-годишната кънтри звезда сподели през уикенда публикация, даваща на феновете поглед върху новото му американско риалити шоу The Road, водено от Блейк Шелтън.

Серията проследява 12 изгряващи кънтри изпълнители, които се състезават за шанс да откриват концертите на Ърбън по време на американското му турне. В клипа Ърбън показва с чувство за хумор някои от най-запомнящите се свои прически през годините, докато говори за истинската си страст – музиката.

Ърбън откровено разказва в първия епизод за предизвикателствата на живота на турне,

описвайки моменти, в които е бил „напълно самотен и нещастен“, докато е далеч от семейството си. „От къде да започна? Това е призвание – или го правиш, или няма да издържиш“, казва Ърбън. „Когато се събудиш в турбуса в 3:30 през нощта, болен до смърт, насред нищото, напълно самотен и нещастен… питаш се: „Защо го правя?“. Единственият отговор е: „Защото за това съм роден“.

Откровените му признания се появяват седмици след като Кидман подаде молба за развод на 30 септември, с което сложи край на 19-годишния им брак и съвместния им живот с двете им деца. Източници, близки до двойката, предполагат, че натоварените им графици – Ърбън на турне, а Кидман снимайки филм след филм – са довели до „липса на интимност“, допринасяща за изненадващата раздяла.

По-рано този месец източници твърдяха, че знаят истинската причина за разлъката – Ърбън преживявал „криза на средната възраст“.

Миналата седмица RadarOnline съобщи, че той „се държи необичайно“ и е направил „поредица от объркващи избори“, според техни източници. Изданието твърди, че Ърбън се е чувствал ограничаван от брака си, а фрустрацията му е довела до раздялата.

Според източник, който познава австралийската актриса от десетилетия, двамата са имали брачни трудности, но „са си връщали връзката“, когато той я е шокирал с решението, че всичко е приключило. Хора от близкото обкръжение на Никол вярват, че към момента, когато TMZ съобщи новината за раздялата, Ърбън вече е бил „готов да напусне“ брака.

Първоначално медиите твърдяха, че Никол е била „изненадана“ от раздялата. Все пак именно носителката на „Оскар“ подаде молбата за развод, като посочи „непреодолими различия“. Никол има две дъщери от брака си с кънтри певеца – 17-годишната Съндей Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет.