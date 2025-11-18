Любопитно

Том Круз с първи думи за развода на бившата му Никол Кидман

Том Круз наруши мълчанието си по повод шокиращата раздяла на бившата му съпруга Никол Кидман с кънтри певеца Кийт Ърбън след 19 години брак

18 ноември 2025, 10:24
Том Круз с първи думи за развода на бившата му Никол Кидман
Никол Кидман и Кийт Ърбан   
Източник: GettyImages

Х оливудската звезда Том Круз наруши мълчанието си по повод шокиращата раздяла на бившата му съпруга Никол Кидман с кънтри певеца Кийт Ърбън след 19 години брак.

63-годишният актьор, който беше женен за Никол от 1990 до 2001 г., е коментирал, че раздялата ѝ с Кийт е „карма“ за начина, по който тя се е отнесла към него след тяхната собствена раздяла, когато той е получил далеч по-малко обществено съчувствие от нея.

„Когато Том и Никол се разделиха, цялата вина падна върху него, а тя получи цялото съчувствие. Той беше представен като лошия… и това го преследваше години наред“,

казал източник пред International Business Times.

„Том наистина беше засегнат от начина, по който Никол се справи с раздялата им. Тя ходеше по телевизии, подмяташе забележки за ръста му и се представяше като жертва, докато той мълчеше и приемаше ударите“, казва още източникът, цитиран и от Daily Mail.

Източникът добавя, че

актьорът от „Мисията невъзможна“ се чувства „възмезден“, сега когато Никол се е разделила и с втория си съпруг.

„Дразнеше го, че този човек беше представян като някаква светла фигура, която се появила на бял кон, така да се каже, и спасила Никол от ужасния спомен за техния брак“, казва той.

„Той следи новините за развода отблизо, и част от него изпитва съжаление, защото знае колко много тя страда. В същото време си позволява и малка самопохвала и казва на близките си, че това е просто кармата в действие. В крайна сметка: той смяташе, че те са били прекалено възхвалявана двойка, която очевидно е имала много малко общо още от самото начало — и сега е доказано прав“, обяснява източникът.

Том Круз и Никол Кидман през 2000 г.
Том Круз и Никол Кидман през 2000 г. Източник: GettyImages

Том Круз и Никол Кидман бяха една от най-влиятелните холивудски двойки през 90-те години на миналия век и шокираха света, когато обявиха раздялата си през 2001 г.,

за която се твърди, че е заради отказа на Никол да се присъедини към Църквата на сциентологията заедно с двете им деца – Конър и Изабела.

През 2006 г. Том се жени за трети път – за актрисата Кейти Холмс – и има дъщеря от нея, 19-годишната Сури. Том и Кейти се разведоха през 2012 г., а той е в отчуждение както от нея, така и от Сури.

Раздялата на Никол и Кийт стана повод Кийт Ърбън да се завърне изненадващо в социалните мрежи, след като почти два месеца запази мълчание след шокиращата новина. 58-годишната кънтри звезда сподели през уикенда публикация, даваща на феновете поглед върху новото му американско риалити шоу The Road, водено от Блейк Шелтън.

Серията проследява 12 изгряващи кънтри изпълнители, които се състезават за шанс да откриват концертите на Ърбън по време на американското му турне. В клипа Ърбън показва с чувство за хумор някои от най-запомнящите се свои прически през годините, докато говори за истинската си страст – музиката.

Ърбън откровено разказва в първия епизод за предизвикателствата на живота на турне,

описвайки моменти, в които е бил „напълно самотен и нещастен“, докато е далеч от семейството си. „От къде да започна? Това е призвание – или го правиш, или няма да издържиш“, казва Ърбън. „Когато се събудиш в турбуса в 3:30 през нощта, болен до смърт, насред нищото, напълно самотен и нещастен… питаш се: „Защо го правя?“. Единственият отговор е: „Защото за това съм роден“.

Откровените му признания се появяват седмици след като Кидман подаде молба за развод на 30 септември, с което сложи край на 19-годишния им брак и съвместния им живот с двете им деца. Източници, близки до двойката, предполагат, че натоварените им графици – Ърбън на турне, а Кидман снимайки филм след филм – са довели до „липса на интимност“, допринасяща за изненадващата раздяла.

По-рано този месец източници твърдяха, че знаят истинската причина за разлъката – Ърбън преживявал „криза на средната възраст“.

Миналата седмица RadarOnline съобщи, че той „се държи необичайно“ и е направил „поредица от объркващи избори“, според техни източници. Изданието твърди, че Ърбън се е чувствал ограничаван от брака си, а фрустрацията му е довела до раздялата.

Според източник, който познава австралийската актриса от десетилетия, двамата са имали брачни трудности, но „са си връщали връзката“, когато той я е шокирал с решението, че всичко е приключило. Хора от близкото обкръжение на Никол вярват, че към момента, когато TMZ съобщи новината за раздялата, Ърбън вече е бил „готов да напусне“ брака.

Първоначално медиите твърдяха, че Никол е била „изненадана“ от раздялата. Все пак именно носителката на „Оскар“ подаде молбата за развод, като посочи „непреодолими различия“. Никол има две дъщери от брака си с кънтри певеца – 17-годишната Съндей Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет.

По темата

Източник: Daily Mail    
Том Круз Никол Кидман Кийт Ърбън развод раздяла холивудски звезди карма брак кънтри певец криза на средната възраст
Последвайте ни
Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Отмъщението на Гершуин! Или просто ще минем на дюшеци!

Отмъщението на Гершуин! Или просто ще минем на дюшеци!

Шефът на Google: Няма компания, която да е защитена, ако AI балонът се спука

Шефът на Google: Няма компания, която да е защитена, ако AI балонът се спука

Радиация от АЕЦ

Радиация от АЕЦ "Чернобил": Опасността не е теоретична

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Кога малките кученца отварят очите си

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел: Планът на Тръмп ще донесе мир и просперитет на Газа

Израел: Планът на Тръмп ще донесе мир и просперитет на Газа

Свят Преди 12 минути

Съветът за сигурност на ООН гласува за изготвена от САЩ резолюция в подкрепа на мирния план на Тръмп за Газа

Броят на жертвите при пожара в дом за възрастни в Босна и Херцеговина расте

Броят на жертвите при пожара в дом за възрастни в Босна и Херцеговина расте

Свят Преди 19 минути

Сградата на дома за пенсионери е собственост на град Тузла, който назначава управлението, но няма субсидии или бюджетно финансиране

„Болница за плюшени мечета“ – национална кампания за здравно образование на деца в България

„Болница за плюшени мечета“ – национална кампания за здравно образование на деца в България

Преди 38 минути

Студенти по медицина от цялата страна помагат на децата да преодолеят страха от медицинските прегледи

Употребата на антибиотици у нас скочи с 27% за 5 години

Употребата на антибиотици у нас скочи с 27% за 5 години

България Преди 47 минути

В седмицата от 18 до 24 ноември се отбелязва необходимостта от разумна употреба на този вид лекарства

Защо принц Уилям нарушава кралските правила заради своето мъчително детство

Защо принц Уилям нарушава кралските правила заради своето мъчително детство

Любопитно Преди 53 минути

Миналото е дало на Уилям много уроци за семейството...

<p>Назначиха нов&nbsp;посланик на България в Швейцария</p>

Светлан Стоев е назначен за посланик на България в Швейцария

България Преди 1 час

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Свят Преди 1 час

Към момента се извършват проверки и на храната в хотела, а разследването продължава

.

Северна Корея осъди споразумението между Сеул и Вашингтон за ядрени подводници

Свят Преди 1 час

Програмата е „опасен опит за конфронтация, предприет от САЩ“, написаха севернокорейските държавни медии

Без книжка и с 2,18 промила алкохол: Шофьор катастрофира в Добричко и избяга

Без книжка и с 2,18 промила алкохол: Шофьор катастрофира в Добричко и избяга

България Преди 1 час

Автомобилът е иззет, а водачът е задържан за срок до 24 часа

Лийв Шрайбър

Актьорът Лийв Шрайбър е приет в болница

Свят Преди 1 час

Той е бил задържан за наблюдение през нощта и е преминал през няколко изследвания

<p>Кои са трите варианта за финансиране на Украйна до 2027 г.</p>

"Европа не може да си позволи парализа": ЕС пред труден избор за 135.7 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 1 час

Урсула фон дер Лайен настоява държавите членки на ЕС да постигнат споразумение до декември за финансиране на военните и бюджетните нужди на Украйна

<p>За първи път след убийството на Хашоги - Тръмп посреща саудитския престолонаследник</p>

За първи път след убийството на Хашоги - Доналд Тръмп посреща саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман

Свят Преди 1 час

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ще бъде посрещнат тържествено от президента на САЩ Доналд Тръмп за първи път след убийството на журналист през 2018 г.

Китай задълбочава енергийното и земеделско партньорство с Русия

Китай задълбочава енергийното и земеделско партньорство с Русия

Свят Преди 1 час

Пекин и Москва обявиха „безгранично“ стратегическо партньорство само дни, преди Путин да изпрати десетки хиляди руски войници в Украйна през февруари 2022 г.

Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)

Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Сребърният финалист Валентин Котов говори за цената на принципите си

Гръцките железничари започват национална стачка

Гръцките железничари започват национална стачка

Свят Преди 1 час

Основните проблеми се отнасят до закъснения в маршрутите, проблеми с подвижния състав, липса на персонал и лоши условия на труд

Лорънс "Лари" Съмърс

Лари Съмърс се оттегля след скандал с Епстийн: Дълбоко се срамувам

Свят Преди 1 час

Той уточни, че ще продължи да изпълнява преподавателските си задължения в Харвардския университет

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Валентин Котов от Big Brother: Мисля да предложа брак и искам скоро деца, готов съм да бъда глава на семейството си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Пътеводител на деня! Какво да очакваме на 18 ноември

Edna.bg

Отнеха шофьорската книжка на бивш треньор на ЦСКА

Gong.bg

Новак Джокович прави тенис империя в Гърция?

Gong.bg

Как ще се извършват плащанията на 1 януари и как ще се превалутира в Българските пощи

Nova.bg

За пет години: Употребата на антибиотици у нас се е увеличила с 27%

Nova.bg