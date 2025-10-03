Кийт Ърбан промени текста на песен, вдъхновена от Никол Кидман

К ийт Ърбан пее различна мелодия напоследък.

В скорошно видео, споделено с изгряващата кънтри певица Маги Бо, тя изпълнява заедно с Ърбан песента му „Боецът“.

В оригиналната версия на песента, в която участва кънтри звездата Кари Ъндърууд, Ърбан пее: „Когато се опитват да те хванат, скъпа, аз ще бъда боецът.“

Докато свиреше с Маги Бо, той промени текста, пеейки: „Когато се опитват да те нападнат, Маги, аз ще бъда твоят китарист.“ 25-годишната певица публикува видеото в профила си в социалните мрежи с надпис: „Кийт Ърбан току-що ли каза това 🤯“ и добави променения текст с емоджитата 🫣🤯.

В коментара към видеото тя допълни: „Той току-що ли каза това 👀.“

Клипът се появи малко преди новината, че 57-годишният Ърбан и съпругата му, 58-годишната актриса Никол Кидман, са се разделили след 19 години брак. Кидман подаде молба за развод във вторник.

Keith Urban changed song lyric about Nicole Kidman to reference guitar player, 25, during recent concert https://t.co/rZDusNcWD7 pic.twitter.com/WDpCTZnNAf — New York Post (@nypost) October 1, 2025

В интервю от 2017 г. Ърбан призна, че „Боецът“ е вдъхновен от връзката му с Кидман. „Беше много, много бърза песен за написване, защото буквално мислех за мен и Ник и за връзката ни в началото, и някои от нещата, които бяхме казали, влязоха в тази песен“, каза той тогава.

Ърбан и Маги Бо са били заедно на турне в рамките на световното му турне „High and Alive“.