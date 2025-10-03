Любопитно

Кийт Ърбан промени текста на песен, вдъхновена от Никол Кидман

В интервю от 2017 г. Ърбан призна, че „Боецът“ е вдъхновен от връзката му с Кидман

3 октомври 2025, 12:57
Кийт Ърбан промени текста на песен, вдъхновена от Никол Кидман
Източник: Getty Images

К ийт Ърбан пее различна мелодия напоследък.

В скорошно видео, споделено с изгряващата кънтри певица Маги Бо, тя изпълнява заедно с Ърбан песента му „Боецът“.

В оригиналната версия на песента, в която участва кънтри звездата Кари Ъндърууд, Ърбан пее: „Когато се опитват да те хванат, скъпа, аз ще бъда боецът.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Докато свиреше с Маги Бо, той промени текста, пеейки: „Когато се опитват да те нападнат, Маги, аз ще бъда твоят китарист.“ 25-годишната певица публикува видеото в профила си в социалните мрежи с надпис: „Кийт Ърбан току-що ли каза това 🤯“ и добави променения текст с емоджитата 🫣🤯.

В коментара към видеото тя допълни: „Той току-що ли каза това 👀.“

Клипът се появи малко преди новината, че 57-годишният Ърбан и съпругата му, 58-годишната актриса Никол Кидман, са се разделили след 19 години брак. Кидман подаде молба за развод във вторник.

В интервю от 2017 г. Ърбан призна, че „Боецът“ е вдъхновен от връзката му с Кидман. „Беше много, много бърза песен за написване, защото буквално мислех за мен и Ник и за връзката ни в началото, и някои от нещата, които бяхме казали, влязоха в тази песен“, каза той тогава.

Ърбан и Маги Бо са били заедно на турне в рамките на световното му турне „High and Alive“.

Източник: CNN    
