От дъжд до сняг и силен вятър, как ще се промени времето

П рез нощта ще бъде с разкъсана облачност, в източните райони – предимно значителна и там на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между -1° и 4°, в София – около 2°. Атмосферното налягане е около средното за месеца, в края на деня ще започне да се повишава.

Във вторник през страната ще премине студен фронт. Ще бъде предимно облачно. От северозапад на югоизток на много места ще превали дъжд. На места в северните и планинските райони валежите ще са временно интензивни и повече по количество. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, след обяд ще се усили и ще е умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и долините на Струма и Места – до силен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 10°-15°, в София – около 12°.

В планините ще е облачно. След пладне ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг. Ще духа силен, по високите части временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около -1°.

По Черноморието ще е предимно облачно. След обяд на отделни места ще има валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие временно интензивни и повече по количество. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 4°-7°, а вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник (24 февруари) Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 11 мин. и залязва в 18 ч. и 10 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 56 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 30 мин. и изгрява в 10 ч . и 25 мин. Фаза на Луната: първа четвърт.

В сряда ще остане ветровито, с умерен северозападен вятър, а дневните температури ще се понижат. Облачността ще е по-често значителна, в източната половина от страната ще има и слаби валежи от дъжд, а по високите части на планините – от сняг. Повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България.

През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от север-североизток; застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. В четвъртък ще е почти без валежи, облачността и там ще се разкъса, а до края на деня и вятърът ще отслабне. Температурите ще се понижат още и минималните ще са около нулата, а максималните – между 3° и 8°.