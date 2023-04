Странна спирала се появи в небето над Аляска (СНИМКИ)

Л юбителите на северното сияние получиха неочаквана изненада - насред зелените ивици светлина, танцуващи в небето на Аляска, за няколко минути се появи спирала в бебешко синьо, наподобяваща галактика, предаде Асошиейтед прес.

Причината за явлението в събота сутринта е малко по-прозаична от нашествие на извънземни или поява на портал към далечните краища на Вселената. Оказва се, че това е просто излишното гориво от ракета на "Спейс Екс", изстреляна от Калифорния около три часа преди появата на спиралата.

Понякога ракетите имат гориво, което трябва да бъде изхвърлено, обяснява Дон Хамптън от Института по геофизика към университета на Аляска във Феърбанкс.

"Mysterious blue swirl lights up the night sky over Alaska"



