Арктика се затопля, полярната нощ става все по-тъмна

П олярната нощ става все по-тъмна в затопляща се Арктика, предаде Асошиейтед прес.

В 10:40 часа в януарски ден два мощни лъча светлина от лодката на губернатора на Шпицберген пронизват пълния мрак над оградения от планини фиорд. Тя превозва детския хор на църквата на това отдалечено място, тръгнал към още по-изолирано арктическо кътче.

A sparkling snowpack is usually a fixture of the polar night on Svalbard, but this winter on the arctic island, it rained for weeks after the polar night started.https://t.co/jOStMtnemp