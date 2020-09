Северното сияние слезе чак до САЩ

С еверното сияние обикновено е явление, което се свързва с най-северните райони на планетата. Тази година обаче то "слиза" чак до САЩ, съобщава AccuWeather.

Заради по-силната слънчева активност от последните дни, до Земята достига по-голямо количество частици. Данните показват, че явлението ще е видимо поне в понеделник и вторник през нощта, а в някои райони може да продължи и в сряда.

The aurora borealis, or northern lights, will be visible over Minnesota this week. It's the result of a geomagnetic storm caused by the Sun's new period of activity. Night skies - around midnight - near the Canadian border could light up like this through Wednesday. pic.twitter.com/FKjt89baTE