Стивън Кинг ужаси интернет с кулинарна рецепта

С тивън Кинг разтърси социалните мрежи, след като сподели "ужасяваща" рецепта за сьомга, приготвена в микровълнова фурна.

Повечето потребители в Twitter я определиха единодушно като "най-страшното му произведение досега".

Мистериозното "Великденско яйце" във филма "Сиянието"

Краткото кулинарно шоу на ужасите до момента може да се похвали с хиляди гледания в Twitter.

Ето и самата рецепта на писателя: "Вечеря: Вземете хубаво филе от сьомга от супермаркета, не прекалено голямо", пише 74-годишният автор на "Сиянието" до своите 6,6 милиона последователи в Twitter.

Dinner: Get a nice salmon filet at the supermarket, not too big.

Put some olive oil and lemon juice on it.

Wrap it in damp paper towels.

Nuke it in the microwave for 3 minutes or so.

Eat it.

Maybe add a salad.