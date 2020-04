Стивън Кинг: Съжалявам, че се озовахте в един от романите ми

С тивън Кинг съжалява, че хората по света се чувстват сякаш са в неговия антиутопичен хорър "Сблъсък".

Писателят, чийто постапокалиптичен роман за пандемия от смъртоносен грип "Сблъсък" излиза през 1978 г., беше попитан в скорошно интервю за в. "Индипендънт" дали има моменти, когато се е чувствал сякаш животът копира някой от сюжетите му.

"Да, точно сега хората ми казват: "Е, изглежда, че сме в онзи роман на Стивън Кинг". И единственият ми отговор към тях е: "Много съжалявам", обясни писателят.

Той добави още, че сега "не му е много удобно да бъде себе си".

