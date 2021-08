Стивън Кинг ще пише роман за пандемията

А мериканският писател Стивън Кинг е решил да пише книга, посветена на пандемията от коронавирус.

Това заяви самият той в ефира на ток-шоуто The View с Упи Голдбърг, предава сайтът fangoria.

"Искам да напиша книга, която говори директно за коронавируса. Искам да взема събитията от 2020 г. и да видя как се проявяват в романа. Няма да е лесно“, каза писателят.

Кинг също отбеляза, че пандемията е повлияла и на написването на детективския роман "Били Съмърс", публикуван през август 2021 г. Действието на книгата е 2020 г. Според сюжета героите отиват на круиз, но през 2020 г. това беше невъзможно поради въведените ограничения срещу коронавирус, така че писателят трябваше да върне събитията от 2020 г. до 2019 г., за да изглежда историята правдоподобна.

Best-selling horror author @StephenKing shares about his new novel #BillySummers and tells @TheView about his plans to write a book that deals directly with the COVID-19 outbreak. https://t.co/cVclFZyKV0 pic.twitter.com/oHgkiahJn6

Стивън Кинг е автор на над 50 романа, които са продадени в близо 350 милиона копия, припомня "Фокус".

Първият му роман "Кари" се появява в средата на 70-те години, последван от "Сиянието", което му носи слава.

През 2003 г. е награден с медал на Националната фондация за книга за голям принос в американската литература, а през 2014 г. е награден с Национален медал за постижения в изкуството.

