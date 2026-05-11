Запознайте се с истинската Емили от „Дяволът носи Прада“

Стилистката Лесли Фремар призна, че тя е вдъхновила образа на Емили Блънт. Тя разкрива за напрежението във Vogue, защо е почувствала книгата като предателство и как Анна Уинтур първа я е предупредила, че в романа нейният образ е „най-злият“

11 май 2026, 12:54
„Нищо не яде": Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

Четец по устните разкри отношението на Бионсе и Блейк Лайвли към асистентите на Met Gala

Защо колоездачите на Джиро д'Италия носят розово? Историята зад Maglia Rosa

45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

Стилиян Петров за битката с левкемията, края на футболната си кариера и каузите, на които е посветил живота си

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Галин от Hell's Kitchen: Да си вярваш много може да те събори, но и ти дава стимул да продължиш напред! (ВИДЕО)

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Б лизо 20 години след като „Дяволът носи Прада“ се превърна в модна библия за киноманите, жената, вдъхновила един от най-ярките образи, най-накрая излиза от сянката. Стилистката на звездите Лесли Фремар публично призна: „Аз съм истинската Емили“.

Образът на остроумната, амбициозна и вечно напрегната асистентка, изигран блестящо от Емили Блънт, се оказа базиран на реални събития, които добавят нов, по-дълбок пласт към легендата за филма.

  • От асистент във Vogue до вдъхновение за поп културата

Преди да облича икони като Шарлиз Терон, Фремар е част от суровия свят на списание Vogue. В началото на 2000-те тя е първи асистент на главната редакторка Анна Уинтур (прототипът на Миранда Пристли).

По същото време като младши асистент постъпва Лорън Вайсбергер. Макар двете да работят заедно по-малко от година, този кратък период е достатъчен, за да вдъхнови Вайсбергер за написването на бестселъра, променил кариерите им.

Фремар веднага разпознава себе си в героинята Емили Чарлтън. „Аз съм Емили“, признава тя и разкрива, че именно тя е автор на култовата фраза: „Милион момичета биха убили за тази работа“.

„Определено аз го казах, защото наистина вярвах в това. Знаех, че Лорън не искаше задължително да бъде там, и бях разочарована от нейната липса на сериозност към работата“, споделя Лесли.

  • Книгата, която се усети като предателство

Фремар научава за съществуването на романа от самата Анна Уинтур. Редакторката се сдобила с ранен ръкопис и повикала Лесли в кабинета си.

„Тя ме попита: „Коя е Лорън Вайсбергер?“. Отговорих ѝ, че е била нейна младша асистентка за няколко месеца. Тогава Анна ми каза: „Е, тя е написала книга за нас, и ти изглеждаш по-зле от мен в нея“, спомня си стилистката.

Професионалните отношения между двете жени са безвъзвратно разрушени. Те не са разговаряли, откакто Вайсбергер напуска Vogue.

„Това, което излезе накрая, е много по-лека и „розова“ версия на първоначалния текст. Спомням си, че тогава го почувствах като истинско предателство. Вероятно не бях много мила с нея, бях напрегната, защото трябваше да върша и нейната работа, докато тя просто е седяла и е писала книга, без да „играе играта“ на модната индустрия“, откровена е Фремар.

  • Срещата с Емили Блънт

Един от най-любопитните моменти е срещата на Лесли с актрисата Емили Блънт. Противно на очакванията за вълнуващ разговор, Блънт не останала особено впечатлена от факта, че стои пред своя първообраз. „Честно казано, тя не прояви голям интерес. Мислех, че ще има бурна реакция, но тя просто каза: „О, добре“, разказва стилистката.

Прада, Версаче и легенди: Всички звезди от бляскавата премиера на „Дяволът носи Прада 2" в Лондон
  • Филмът, от който модата се страхуваше

Пътят на историята до големия екран е осеян с препятствия. Продукцията се сблъсква с огромния страх от влиянието на Анна Уинтур. Дизайнери са отказвали да участват, а достъпът за снимки до ключови локации в Ню Йорк, като музея „Метрополитън“, е бил забранен.

Въпреки първоначалния натиск, дизайнерката на костюми Патриша Фийлд успява да създаде емблематичния гардероб на филма, заемайки дрехи от топ дизайнери, но внимавайки да не копира директно стила на Уинтур.

Две десетилетия по-късно магията на „Дяволът носи Прада“ не избледнява. А сега, когато знаем, че зад образа на Емили стои реална жена с нейната истинска болка и амбиция, границата между фикцията и реалността изглежда по-тънка от всякога.

Източник: www.hola.com    
