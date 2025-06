„Чудото на Деми Мур“: Как медиум предсказа най-големия ѝ успех

Д еми Мур може и да е била изненадана от триумфа си във филма "Веществото", но най-старата ѝ и най-близка приятелка - същевременно и най-влиятелната екстрасенска фигура в Холивуд - Лора Дей, е знаела, че този момент ще настъпи.

Последната метаморфоза на Деми Мур е наистина поразителна. Холивудската звезда доскоро сериозно обмисляше да се оттегли от актьорството, но всичко се промени, когато получи сценария на хорър продукцията "Веществото".

Последва завръщане, достойно за самостоятелен филм: „Златен глобус“ за най-добра актриса, първата ѝ номинация за „Оскар“ и бурни овации на кинофестивала в Кан.

„В шок съм“, заяви 62-годишната актриса по време на благодарствената си реч на „Златните глобуси“ през януари. „Занимавам се с това вече над 45 години и за първи път печеля награда като актриса. Толкова съм смирена и благодарна.“

И макар Деми да е приела успеха с изненада, имало е една жена, която го е предвидила — най-близката ѝ приятелка и духовен съветник, Лора Дей.

Demi Moore just gave the best speech of the night



after 45 years in the industry, she said a producer once told her she'd never be more than a "popcorn actress." she thought her career was basically over until The Substance came along and made her feel whole again#GoldenGlobes pic.twitter.com/XqtCpaxJPn