НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

Основната цел на законопроекта е да ограничи практики, които според управляващите, водят до изкуствено надуване на цените

13 май 2026, 06:47
Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“
Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България
Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет
Тир се завъртя на "Хемус", в него катастрофираха коли
Бури и градушки с размер на орех удариха страната, мълния изпепели къща в Мъглиж

Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива
Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

У правляващото мнозинство внася в парламента пакет от промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, с които обещава по-строг контрол върху необоснованото поскъпване на стоки и услуги. Предложенията, внесени от „Прогресивна България“, вече бяха обсъдени във Временната комисия по бюджет и финанси, а днес депутатите трябва да ги разгледат на първо четене в пленарната зала.

Основната цел на законопроекта е да ограничи практики, които според управляващите, водят до изкуствено надуване на цените. Сред текстовете е заложена забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от компании с господстващо положение на пазара. Според проекта една цена ще се счита за прекомерна, ако значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, доставка и продажба, включително разумна печалба.

Предвижда се и разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която ще може да налага временни мерки още преди приключване на дадено производство, ако има риск от сериозно увреждане на конкуренцията. Освен това Комисията за защита на потребителите ще разполага с възможност да налага двойно по-високи глоби при нарушения.

Сред новите мерки е и създаването на електронен централен регистър за проследяване на веригата на доставки. Според вносителите това ще позволи по-голяма прозрачност при формирането на цените и ще улесни проверките за нелоялни търговски практики.

От управляващото мнозинство подчертаха, че предложенията не са насочени срещу бизнеса, а целят да въведат по-ясни правила и по-ефективен контрол върху пазара. Част от опозицията обаче разкритикува текстовете с аргумента, че държавата прави опит за прекомерна намеса в икономиката и риск от административен натиск върху търговците.

Промените в Закона за защита на конкуренцията са сред основните точки в проектопрограмата на Народното събрание за седмицата. В четвъртък депутатите трябва да обсъдят и промени в Закона за защита на потребителите, също внесени от „Прогресивна България“.

Паралелно с дебатите за цените парламентът ще разгледа и редица предложения за временни комисии и изслушвания. От ДПС настояват за комисия, която да провери дейността на групата около бившата хижа „Петрохан“. От „Демократична България“ искат разследване на обстоятелства около групите, свързвани с Петьо Петров – „Еврото“ и Мартин Божанов – „Нотариуса“.

„Продължаваме промяната“ настоява вътрешният министър Иван Демерджиев да бъде изслушан заради случая от 6 май в Габрово, при който непълнолетно лице е било намушкано с нож. От „Възраждане“ пък искат премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов да дадат информация относно публикация в британското издание Air Forces Monthly за американски летящи цистерни, базирани на летище „Васил Левски“ в София.

В програмата на парламента за петък е включено и първото четене на промени в Закона за насърчаване на инвестициите, след което се предвижда редовен парламентарен контрол.

Източник: БТА/Теодора Цанева    
Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

