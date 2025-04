Деми Мур обсипана в диаманти на TIME100 Gala 2025 (СНИМКИ)

Д еми Мур засия в Голямата ябълка!

В четвъртък, 24 април, 62-годишната актриса се появи на TIME100 Gala в Ню Йорк, облечена в ефирна в цвят слонова кост.

Роклята ѝ впечатли с развята пола с висока цепка, а корсажът подчерта талията и деколтето с елегантни извивки. Завършек на визията придаваше подходящ блейзър в същия цвят, небрежно преметнат през раменете. Блясъкът ѝ бе допълнен от нежен бронзов грим, подчертан с бледорозов руж и светлолилаво червило.

Demi Moore Drips In Diamonds in an Ethereal Ensemble at 2025 TIME100 Gala https://t.co/NaPYI0rB9G