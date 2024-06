Историята на статуята на Христос Спасителя в Рио де Жанейро

Н ай-емблематичният символ на Рио де Жанейро е безспорно статуята на Христос Спасителя.

Кацнала на Корковадо - 2300-метрова гранитна скала, извисяваща се над града - статуята на Христос Спасителя протяга ръце в топла прегръдка, приветствайки посетителите на града на самбата.

(Видеото е архивно: Емблематичната за Рио де Жанейро статуя на Христос Спасителя беше осветена в цветовете на ливанското)

"Първото нещо, което виждаме, когато пристигаме на двете летища в града, е този наш брат, който ни посреща с отворени обятия", казва дизайнерът от Рио Жилсон Мартинс, чиито чанти са виждани на ръцете на всички - от Мадона до Мишел Обама.

Мартинс не търси с очи статуята, когато се прибира у дома, защото според него няма нужда.

"Той е този, който ме намира, когато пристигна в Рио."

Повече от век статуята е символ на Рио де Жанейро. През февруари 1922 г. архитектът Хейтор да Силва Коста печели конкурса за проектиране на модел, който звучи като безразсъден проект: огромна статуя на Исус, извисяваща се на висок планински връх, тънка като клечка за зъби. Статуята е приключена девет години по-късно.

Почти 100 години по-късно статуята, висока почти 30 метра и с размах на ръцете 28 метра, все още стои и днес е символ на града, известен в цял свят.

За Пауло Видал, архитект и управител на Института за историческо и художествено наследство (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN), който одобрява всички проекти за реставрация, статуята представлява невероятен подвиг на инженерно майсторство.

"Гражданското строителство в Бразилия винаги е било на челно място в света, особено в областта на стоманобетонните конструкции", казва той.

И в това се крие нейната тайна. Въпреки че Христос Спасител изглежда като каменна скулптура, всъщност Видал го описва като "бетонна сграда, покрита с плочи от камък".

Това обаче не означава, че изграждането ѝ не е било героично.

The Christ the Redeemer statue is a famous sculpture of Jesus with outstretched arms, which is installed on the top of Mount Corcovado in Rio de Janeiro, Brazil. pic.twitter.com/eN30DpbuTt — Mofobian (@Mofobian) June 16, 2024

Религиозна пропаганда

Създаването на статуята се дължи на религиозна пропаганда: стремежът да се обърне гръб на "морето от безбожие" след Първата световна война, като се постави фигура на Исус Христос, която да бди над Рио и да се вижда от всяка точка на града - един вездесъщ бог в каменна плът. Провежда се конкурс за проект на статуята и Да Силва Коста, който си я представя почти като поздрав към слънцето, като Исус е осветен от зората и обграден от розов "ореол" при залез слънце, печели проекта.

Статуята не винаги е била проста фигура, каквато я виждаме днес. Първоначално Коста проектира скулптурата като Христос по пътя към Голгота, носещ кръста си и земното кълбо в другата си ръка. С помощта на художника Карлос Освалд, той преминава към по-семпъл, модернистичен дизайн, в който протегнатите ръце на Христос не само оформят формата на самия кръст, но и сякаш прегръщат града под него. Френско-полският скулптор Пол Ландовски сътрудничи на окончателния проект, като още повече променя формата, привеждайки я в съответствие с модния по това време стил ар деко.

Построяването на такава колосална структура винаги е било трудно, а изграждането ѝ на висок и опасен връх - още по-трудно. Не само поради трудността на строителството, но и на поддръжката.

"Голямото предизвикателство беше да се разработи проект, който да издържи на атмосферните условия", казва Видал, който добавя , че върхът Корковадо е "изложен на много агресивни атмосферни условия".

Нещо повече, това трябваше да бъде скулптура за вековете, "внимателно проектирана да устои на природните стихии и да издържи на времето като символ на човешката изобретателност и отдаденост", казва Видал.

Архитектите в Рио вече са били опитни в използването на бетон - сградата A Noite, централата на градския вестник, е най-високата сграда в Латинска Америка, когато е открита през 1929 г. Да Силва Коста и екипът му използват този опит, като облицоват бетонното ядро на Христос със стеатит или сапунен камък, който е известен като изолатор и традиционно се използва за съдове за готвене в щата Минас Жерайс, обяснява Видал. Тя е и здрава - един век по-късно облицовката все още е "добре запазена", казва той.

Екипът решава да използва мозаечен ефект - невидим отдалеч, но добавящ детайли за тези, които са направили поклонение, за да го видят отблизо. Сапуненият камък е доставен от кариера в Минас Жерайс, избран заради сиво-зеления си оттенък. Той е издълбан на малки парчета - с дължина малко над 4 см и дебелина 0.5 см, според Марсия Брага, архитект и експерт по реставрация, която ръководи голям проект за консервация на паметника през 2010 г. - и прикрепен към циментовото "тяло". Общо върху Христос Спасител има около 6 милиона плочки.

Работата започва през 1926 г., финансирана основно от църквата в Рио, а на 12 октомври 1931 г. статуята е открита. Днес тя е част от световното наследство на ЮНЕСКО "Пейзажите на Кариока между планината и морето", създаден през 2012 г. Четири години по-рано статуята е включена в списъка на IPHAN заради историческото ѝ значение. През 1990 г. тя е обявена за общински обект на културното наследство. Това е и най-голямата статуя в стил ар деко в света.

Постоянно реставриране

Which country has this Christ the Redeemer Statue🗽?? pic.twitter.com/frL11zvtab — Rodgersdusa 🇺🇬 (@Rodgersdusa) May 15, 2024

Разбира се, същата изобретателност, която Видал споменава по отношение на инженерството, се проявява и през последното столетие, когато Корковадо е засегнат от екстремни метеорологични условия. Фактът, че посещението на Христос Спасителя - с влакче до върха или с пешеходен преход - е задължително занимание в Рио, с около 2 милиона посетители годишно, означава, че е още по-важно статуята да бъде опазена.

Това не е лесна задача. "Опазването е голямо предизвикателство, защото статуята е изложена на много агресивни атмосферни условия - било то слънчевите лъчи, които карат мантията и структурата да се разширяват и свиват всеки ден, или югозападните ветрове, които удрят статуята, натоварена със сол и пясък, причинявайки постоянно износване на покритието", обяснява Видал.

Мълниите също са проблем. Рио де Жанейро е град на бурите, а този висок връх ги привлича като с магнит. Първоначално в главата на статуята са били вградени гръмоотводи, които да помагат при удари. Видал казва, че през годините те са били разширявани с нарастването на интензивността на бурите. През 2021 г. размерът на "короната" от пръти е увеличен четири пъти, а заземителната система е разширена.

In Brazil, a photographer captured the famous Christ the Redeemer statue being directly struck by lightning during a storm. pic.twitter.com/3T60SrQ95b — Amazing facts! (@Factsofw0rld) April 15, 2024

От 1980 г. насам статуята е подлагана на големи усилия за консервация, но Видал казва, че обектът е "постоянно" наблюдаван за всякаква спешна поддръжка, която може да се наложи. "Познаваме материалите, процесите на деградация, агресивните агенти и характеристиката на конструкцията", казва той.

Христос има пет големи, покрити дупки, през които консерваторите могат да влизат вътре - една на върха на главата му и още четири на раменете и лактите. Има 14 по-малки отвора, които, когато са отворени, помагат за циркулацията на въздуха, казва Брага.

"Вътре в статуята се чувствате така, сякаш сте напълно защитени от атмосферните условия и околната среда", казва тя. "Там цари тишина - това е много здрава структура, а докато се изкачвате към главата, пространствата, през които можете да преминете, стават много тесни. Когато най-накрая излезеш на върха на главата, усещането за свобода е прекрасно."

Подмяна на 300 000 плочки

✝️ CHRIST THE REDEEMER is a colossal statue of Jesus Christ at the summit of Mount Corcovado overlooking Brazil’s principal port city, Rio de Janeiro 🇧🇷 completed in 1931, it is the largest Art Deco-style sculpture in the world ☦️ (source: HISTORICAL JESUS podcast) 🎧 pic.twitter.com/HabXSCDwCX — Historical Jesus (@HistoricalJesu) May 27, 2024

Брага, която нарича проекта за реставрация "огромна отговорност", е била на 50 години, когато е работила по статуята. "Чувствах се така, сякаш това беше голямо събитие в професионалната ми кариера", казва тя.

В статия за проекта от 2011 г., тя пише, че екипът ѝ е открил спори от атлантическата дъждовна гора върху статуята. Бактериите са почистени с пара и водни струи при 158 градуса по Фаренхайт. Статуята също така беше измазана наново.

По време на проектите за консервация не е пренебрегнат нито един детайл, като последният от тях е осъществен в периода 2020-2022 г. Сапуненият камък от оригиналната кариера се е изчерпал през последното столетие - "този цвят е все по-трудно да се намери в естествения свят", пише Брага за проекта си за консервация - така че когато парчетата мозайка се нуждаят от подмяна, консерваторите внимателно търсят камък от други кариери в Минас Жерайс, за да се опитат да го съчетаят с оригиналния цвят възможно най-добре.

По време на реставрацията Брага отхвърля 80% от заменените тесери, като избира само тези, които най-добре съответстват на оригиналния цвят. Тя също така заменя камъни, които са били добавени при предишни реставрации, но не са съответствали добре на цвета, като общо заменя 5% от тези 6 милиона тесери.

Тези херкулесови усилия си заслужават, казва Видал. "Христос Спасител е емблематичен образ, който популяризира града и страната пред света", казва той. "Той привлича туристи и съответно чуждестранна валута в града."

Жилсон Мартинс е съгласен. Чантите с Христос Спасителя са най-продаваните от него, заедно с тези с планината Sugarloaf.

Като приятел от детството

За кариоките - жителите на Рио де Жанейро - Христос се е превърнал в нещо като член на семейството. Том Жобен, великият изпълнител на боса нова, който композира "Момичето от Ипанема", пише за неговите "отворени обятия над Гуанабара" в песента си Samba do Avião. Друга песен се нарича просто Corcovado. "Da janela, ve-se o Corcovado, O Redentor, que lindo", пише той - "От прозореца се вижда Корковадо, Изкупителят, колко е красив".

Самият Мартинс е организирал две художествени изложби, посветени на скулптурата, а неотдавна е издал EP, в което в три от петте песни се пее за статуята. Всъщност той казва, че именно детските му спомени от наблюдението на статуята са вдъхновили създаването на песните му.

"За мен той е моят брат, моят дългогодишен приятел, който винаги присъства в живота ми", казва той за Христос. "Чувството е като да имам приятел от детството, с когото имаме много близки отношения и той винаги е на разположение, за да си поговорим".

Дълбоката привързаност на Мартинс към бетонната статуя е чувство, споделяно от кариоките в целия град. "За мен, като кариока, архитект и урбанист, Христос Спасител е ориентир за териториална идентификация. Ако видя Христос Спасител, знам къде се намирам и че съм си у дома", казва Видал. "За да бъде възпята в музика, статуята трябва да бъде обичана от населението - а тя е такава. Тя приветства и прегръща жителите и посетителите."

За Франческо Перота-Бош, архитектурен критик и биограф на архитекта-модернист Лина Бо Барди, Корковадо е "най-демократичната забележителност в града". Рио де Жанейро е известен като място, където голямо богатство и бедност живеят едно до друго, но в известен смисъл скулптурата ги обединява.

"Можете да я видите от богатите и бедните квартали", казва той. "Кариоките могат да я наблюдават от южната или северната зона и ще имат ориентир, за да намерят себе си в града. До голяма степен благодарение на Корковадо Рио се превръща в град с много визуални елементи, които помагат на посетителя да не се изгуби в него."

Някои хора плачат

3. The view from the outstretched arms of Christ The Redeemer in Rio de Janeiro, Brazil.



This 30-meter (98-foot) tall statue is the largest Art Deco-style sculpture in the world.pic.twitter.com/LbMXQRGznv — James Lucas (@JamesLucasIT) June 19, 2024

Изглежда, че туристите харесват статуята също толкова, колкото и местните жители. Считана за едно от седемте съвременни чудеса на света, статуята на Христос Спасителя е най-посещаваната атракция в Рио, казва екскурзоводът Кристина Аройо.

Нейните гости "смятат, че е невероятна. Някои хора са много разчувствани и плачат. Някои казват, че е сбъдната мечта да се изкачиш чак догоре и да бъдеш близо до статуята", казва тя.

Жилсон Мартинс, който може да види статуята от дома си, я нарича "кариоката-домакин, която посреща Рио, Бразилия и света с отворени обятия".

"Атмосферата на Рио се формира от интензивна енергия на човешка топлина, спокойствие, радост, лекота, чувственост и възприемчивост", казва той. "Христос на върха на Корковадо усилва целия този кариоки дух. Той допълва цялата красота на плажовете, на планината Захарна глава, на карнавала, на танцьорите на самба и на целия кариока начин на съществуване."

