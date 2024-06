"Боже мой, дълго време чаках това": 105-годишна жена завърши Станфорд

Вирджиния Хислоп получи магистърската си степен в Станфордския университет след цели 83 години. Сега, на 105-годишна възраст, тя най-накрая се е дипломирала.

"Боже мой, дълго време чаках това", каза тя, минавайки по сцената, за да получи дипломата си. Тя беше аплодирана от семейството си, внуците си и випуск 2024.

Даниел Шварц, декан на Висшето училище по педагогика в Станфорд, сподели, че се е притеснявал, че ще се разплаче, докато представя Хислоп на сцената.

A 105-year-old woman received her master’s degree from Stanford Graduate School of Education after beginning her journey at the school over 80 years ago.



Read more: https://t.co/DQynkFjHsK pic.twitter.com/jj88DOkfhv