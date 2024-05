Защо толкова много древни статуи нямат носове?

С поред една от лондонските клиники за пластична хирургия приблизително девет процента от хората имат римски нос, а други три процента - гръцки. Сега няма да спекулираме откъде идва тази статистика, но ще кажем следното: ако сте един от тези 12 процента, моля, върнете носа. На първоначалния му собственик, защото той липсва.

Доказателство за това е всяка римска или гръцка статуя. Лице?- има. Странно изрисувани очни ябълки? -има. Нос? -липсва.

Но защо? Ако някога сте се замисляли, вероятно сте предполагали, че разрушаването на тези древни произведения на изкуството е просто неизбежен резултат от времето - че те или са се износили от 2000 години време, или са били откъснати от някой безразсъден вандал.

И в много случаи това вероятно е вярно.

„Статуите, които виждаме днес в музеите, почти винаги са избити, изпочупени и повредени от времето и излагането на природните стихии“, пише през 2019 г. Спенсър Макданиъл, дипломиран изследовател в катедрата по класически науки в университета „Брандейс“ и автор на уебсайта Tales of Times Forgotten.

„Частите на скулптурите, които стърчат, като носове, ръце, глави и други, почти винаги се отчупват първи. Други части, които са по-здраво прикрепени, като краката и торсовете, обикновено остават непокътнати", обяснява Макданиъл.

Това е логично. Носовете, като сравнително деликатни изпъкналости се намират почти на възможно най-висока височина от пода. Счупванията са неизбежни - но дали всички липсващи носове имат толкова невинни обяснения?

Кой е взел всички носове?

Ако перифразираме Оскар Уайлд, загубата на един нос може да се смята за нещастие, а загубата на два - за небрежност. Ако изгубите няколко хиляди, хората могат да започнат да мислят, че го правите нарочно. И според Марк Брадли, професор по класическа литература в Университета в Нотингам, точно това се е случило с доста от тези статуи.

