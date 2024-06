"Спрете кървенето": Арнолд Шварценегер с призив

Х оливудската звезда и политик Арнолд Шварценегер заяви на форума за климата, че трябва да "спрем кървенето", за да "спасим нашата планета", при обсъждане на намирането на решения за борба с изменението на климата, предаде ДПА.

*Видеото е архивно!

Австрийската световна среща на върха, основана от звездата от "Терминатор" и неговата Инициатива за климата на Шварценегер през 2017 г., започна вчера във Виена с цел да събере хората, бизнеса и индустрията, за да намерят начини за решаване на климатичната криза.

