Спасиха коте в Москва, което било изоставено с дни в скъпа кола

В центъра на Москва в паркирана кола бе открита котка, заключена там без вода и храна в продължение на четири дни. Тази история привлече вниманието на цялата страна, хората се втурнаха да спасяват животното. Всички етапи на операцията бяха подробно описани в каналите на Telegram, в социалните мрежи и медиите, предоставяйки историята с трогателни видеоклипове.

Emergency services and police broke in a car near the Moscow's Kremlin on Wednesday (November 1) following reports of cat being locked inside. https://t.co/SqI787LLdc

SOS видео

Сигнали за котка, хваната в капан в центъра на Москва, започнаха да се появяват около 12:30 часа местно време. Собственикът на имиджборда "Двач" Нариман Намазов, известен с онлайн псевдонима Абу, написа за инцидента в своя канал в Telegram.

Той заяви, че видеото с животното му е изпратено от абонат. Скоро подобни публикации се появиха и в други популярни канали в Telegram. Всички съобщения гласяха, че котката е открита в сребрист Mitsubishi Outlander. Джип с регистрационни табели от Волгоградска област е бил паркиран в района на Охотни ряд, недалеч от Болшой театър.

Животното, затворено вътре в продължение на четири дни, нямало храна и вода. Котката активно се движела из салона и драскала с лапите по прозорците, предизвиквайки съжаление сред околните. Случайни минувачи вече се обадили на спасители с молба да избавят животното, но служителите на Министерството на извънредните ситуации отказали да отворят вратата на колата без съгласието на собственика. Тогава се знаеше, че мъжът е задържан за неадекватно поведение и е в психиатрична клиника.

Публикациите в социалните мрежи, както и съобщенията в медиите, предизвикаха широк отзвук. Хората започнаха да се събират на паркинга, някои от тях носиха със себе си клетки с надеждата да вземат котката при себе си. Някои се държаха нервно, други дори плачеха.

Скоро на мястото пристигнала полиция. На въпрос на един от очевидците какво ще се случи, ако счупи стъклото на колата, представителят на реда отговорил, че ще го направят те: "Сами ще го счупим, не се притеснявайте. Ние сами ще съставим протокол за проверка. Колата е подозрителна...“, каза столичен полицай.

Moscow SPECIAL OPERATION Success: Cat Rescued! 🇷🇺🐱



An operation to rescue a cat took place in the center of Moscow - the cute feline was locked in a car for four days without food or water after its owner was taken to a psychiatric clinic.



Local staff from the Bolshoi Theater… pic.twitter.com/Az84qnARBT