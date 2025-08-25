SpaceX отложи полет на ракетата Starship

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

К омпанията „Спейс Екс“ на Илон Мъск отмени планираното за неделя изстрелване на ракетата „Старшип“ от щата Тексас заради проблем със стартовата площадка, съобщи Ройтерс.

(Във видеото:Европейски космонавт в космоса - Кой ще излети с първия полет на Спейс екс?)

Това трябваше да бъде десетата мисия на ракетата и отмяната на пуска ще забави някои отдавна търсени резултати в разработката ѝ, след като по-ранни тестове завършиха с неуспех.

Свръхтежкият бустер с дължина 70,7 м и горната степен с дължина от 52 м бяха монтирани в Старбейз, стартовата площадка на „Спейс Екс“ в Тексас, и зареждането с гориво беше започнало преди планирания старт, насрочен за 19:35 ч местно време в неделя (2:35 ч. днес българско).

Около половин час преди това обаче „Спейс Екс“ обяви в платформата Екс, че отменя „днешния десети полет на „Старшип“, за да може да бъде решен проблем с наземните системи“.

Компанията не уточни кога ще направи нов опит за изстрелване, но подобни забавяния в миналото бяха решавани в рамките на дни.

НАСА се надява да използва „Старшип“ още през 2027 г. за първия си пилотиран полет до Луната след програмата „Аполо“. Ракетата е и в центъра на амбициите на Мъск за полет до Марс, но през последната година „Старшип“ се сблъска с поредица от проблеми.

През годината два тестови полета завършиха с неуспех рано по време на полета, а през юни наземен тест завърши с огромна експлозия, която изпрати отломки чак до съседно Мексико.

Въпреки това „Спейс Екс“ продължава интензивно да произвежда нови ракети за тестови полети.